台大調查後，近日回函稱蔣論文抄襲且情節重大，故撤銷其學位。（新黨提供）

游智彬表示，現任民進黨客家事務部主任蔣絜安是賴清德、鄭文燦愛將，卻剽竊學術研究成果，濫用公家資源，踐踏客家人的尊嚴。（新黨提供）

新黨立委參選人游智彬先前爆料桃園市府顧問、民進黨客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向校方提出選舉，經台大調查後，近日回函稱蔣論文抄襲且情節重大，故撤銷其學位。游今（28日）天公布台大公文痛批，蔣是民進黨主席賴清德、行政院副院長鄭文燦愛將，如今水落石出，也讓口口聲聲捍衛學倫的賴清德信賴掃地。

游智彬表示，現任民進黨客家事務部主任蔣絜安是賴清德、鄭文燦愛將，卻剽竊學術研究成果，濫用公家資源，踐踏客家人的尊嚴，根本是桃園市90萬客家鄉親之恥。

「賴清德和蔣絜安正在毀壞學術良知與社會公平」游智彬說，自身團隊自5月25號向台大實名檢舉蔣的台大國發所論文抄襲，用250頁的證據說明蔣的論文抄襲。如今台大守住學術良知，他獲得台大回覆，內心百感交集，也感謝團隊成員不懈努力，讓正義水落石出，讓過度包裝的政客現出原形，更讓口口聲聲捍衛學倫的賴清德信賴掃地。

游智彬表示，日前槍手嫌疑人臉書自爆蔣不但台大的碩士學位有問題，中央的碩士也有問題。中央大學教授周錦宏連續兩次指導及當口委，槍手指控蔣的指導教授縱容且不學無術，連造假論文都看不出來，還力保她唸博士班，剝奪年輕人的客家研究之路。

游智彬先前出示蔣與槍手之間的電郵記錄，其中包含槍手交代章節安排，以及要熬夜代寫論文等等。槍手直接在在郵件中赤裸裸寫道「我幫你寫，不是因為你是我長官，而是我當時自認以朋友身份答應過你。我向來是守諾的人，即便後來你讓我覺得對你很生疏」。

而蔣絜安則在電郵中回覆，論文代寫確實是槍手主動提的約定，認為槍手應該完成。後續槍手甚至向蔣保證「決不會讓妳今年七月畢不了業，貴所我太熟了，沒有不讓妳畢業的可能」。

游智彬說，希望蔣小姐出來面對，到底是拿錢讓槍手辦事？還是權勢逼迫下屬代筆？他表示，自己於九合一選舉期間向台大檢舉鄭文燦論文抄襲、造假及槍手代寫，一舉斷送鄭文燦台大碩士學位及總統大位，今天台大一前一後撤銷鄭文燦與蔣絜安論文，史無前例的呈現市長與局長學位被撤銷的同命鴛鴦苦果。

游智彬提醒全國73區客家聚落的近500萬客家鄉親，像蔣絜安這樣的學術騙子和執政黨客家事務領航人，居然用如此不堪的手段取得學位，用學位騙權位，甚至進一步取得立委和一級黨務主管的權位。該惡劣行徑不僅剝奪一般客家研究者的學術資源，更是傷害客家人傳統正直硬頸精神。

游智彬也重申，擬到法院告發蔣詐騙立委期間的薪水，要求返還國庫。

國民黨立委王鴻薇受訪時也表示，蔣絜安現在有黨職在身，而賴清德身為黨主席，曾表明重視學術誠信。但蔣絜安被告發這麼久，民進黨都沒有內部調查嗎？請問民進黨還能信賴嗎？