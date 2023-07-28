智冠董事長王俊博表示，智冠除了瞄準國際遊戲業者進入台灣時，提供金流、雲端、行銷等一條龍式的服務，也要再增加音樂製作的服務。智冠將打造遊戲音樂創作基地及遊戲音樂線上平台。智冠認為，遊戲除了美術視覺之外，要有好的音樂，整體娛樂感受才會到位。
網龍今年擺脫虧損、智冠進軍海外市場，帶動智冠及網龍的股價28日走高，至午盤為止，智冠漲幅逾1％，有機會挑戰百元關卡。網龍漲幅近4％。
網龍（3083）與智冠（5478）赴上海參加ChinaJoy（中國國際數碼互動娛樂展覽會），網龍將四款遊戲IP授權至中國、韓國及東南亞團隊，預計2024年可享遊戲分潤，法人表示，網龍第二季可望轉虧為盈，今年不會虧損。
智冠董事長王俊博表示，智冠除了瞄準國際遊戲業者進入台灣時，提供金流、雲端、行銷等一條龍式的服務，也要再增加音樂製作的服務。智冠將打造遊戲音樂創作基地及遊戲音樂線上平台。智冠認為，遊戲除了美術視覺之外，要有好的音樂，整體娛樂感受才會到位。
網龍今年擺脫虧損、智冠進軍海外市場，帶動智冠及網龍的股價28日走高，至午盤為止，智冠漲幅逾1％，有機會挑戰百元關卡。網龍漲幅近4％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。