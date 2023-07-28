智冠董事長王俊博表示，智冠除了瞄準國際遊戲業者進入台灣時，提供金流、雲端、行銷等一條龍式的服務，也要再增加音樂製作的服務。智冠將打造遊戲音樂創作基地及遊戲音樂線上平台。智冠認為，遊戲除了美術視覺之外，要有好的音樂，整體娛樂感受才會到位。

網龍今年擺脫虧損、智冠進軍海外市場，帶動智冠及網龍的股價28日走高，至午盤為止，智冠漲幅逾1％，有機會挑戰百元關卡。網龍漲幅近4％。