職場如戰場，要在複雜人際關係中登上高位，一定要有強勁的實力。《科技紫微網》運勢專欄點名天蠍座、獅子座、摩羯座及處女座在職場最能穩固地位，其中好勝心強的天蠍座戰鬥力旺盛，還耐打耐摔，是高手中的高手，無人能敵。

▍第1名：天蠍座

天蠍座身懷絕技，是高手中的高手，他們聰明絕頂、戰鬥力旺盛，且個性沉穩、耐打耐摔，又能抵擋八卦攻勢「只進不出」；更重要的是，天蠍好勝心強，主管交辦的事情絕對使命必達。

▍第2名：獅子座

獅子座喜歡站在高處，在職場上自然是要發光發熱，他們不見得多熱愛工作，而是享受高位能獲得關注及掌聲；獅子汲汲營營把握任何一個能展現自我的機會，設法爭取大位，讓部屬替他們賣命。

▍第3名：摩羯座

勤奮的摩羯座只要一啟動工作模式，就像開外掛一樣停不了，他們相當有耐性，又比一般人能吃苦，抗壓性是12星座中的翹楚。摩羯是老闆信賴的得力助手，為追求工作完美可以沒有人情，為追求業績可以沒有日夜，不穩坐高位都難。

▍第4名：處女座

處女座思緒清晰、邏輯縝密，對於職場上每個人的階級、敵我關係、計畫執行都能瞭若指掌，像是對方有多少能耐、主管能幫他多少、案子能帶來多少營收、在哪個場合該怎麼講話等，都在他們的觀察之中；處女信手拈來就是各種手段、招式，輕鬆贏得「君心」與「民心」。

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