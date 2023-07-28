台積電設廠向來能帶旺周邊房市，繼陸續在竹科、台南、高雄等地設廠後，日前又宣布因應市場需求，將投資近900億元在銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，消息一出引發網友討論，好奇銅鑼房價是否也要起飛了？但專家分析指出，在台積電進駐下，銅鑼的發展可能有小火花，但要全面起飛恐怕不容易。

有網友在Mobile01以「銅鑼要起飛了嗎？」為題，討論台積電設廠對於銅鑼當地房價的影響，其他網友看好銅鑼房價，分析「後龍高鐵區似乎離竹南科或銅鑼科相距差不多，約在25分鐘左右，也許是下一個竹北」。

但也有網友不看好銅鑼房價，紛紛表示，「銅鑼短期內應該還是炒不起來，附近的機能差竹南頭份還是太多了，大部分人寧可選擇住竹南頭份然後每天通勤」、「銅鑼要快速發展很有限，真正受惠的，往北是頭份跟竹南，往南是后里、神岡、台中市」、「銅鑼沒有重劃區，市容太醜腹地又小，發展受限，很明顯應該要選苗栗市或頭份」、「頭份竹南至少進可攻(竹科、湖口工業區)，退可守(竹南科、竹南頭份工業區)，銅鑼只是當炮灰」。

根據好房網報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，銅鑼外圍地帶的新案寥寥可數，成交低單價落在2字頭，成屋更只有1字頭，數據已表達了市況。 他強調，科技廠的房市效應還是要搭配區域狀態，以苗栗來說，目前產業園區移居、租屋房市，還是以竹南、頭份為主，銅鑼因居住機能、區域其他建設利多偏弱等因素，恐怕還有一大段進步空間。