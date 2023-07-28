杜蘇芮來襲，帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」沉船後漂流於海上的貨櫃，疑似也被風浪打進林園區中門三號橋下。港務公司說，目前於沿岸擱淺剩17只貨櫃，以及於南星計畫區靜穩海域31只貨櫃，若今日下午風力轉小可空拍作業後，將再以空拍機進行沿岸全面檢視各貨櫃位置及狀況，持續監控追蹤，但因風浪過大而受破壞，後續將盡速再次進行佈設。

根據中央氣象局28日上午10點公佈的海象資料，高雄港一港口平均風力6級、陣風7級，二港口平均風力7級、陣風9級，流速1.22節、浪高3.56米，因海象狀況仍不佳，相關工作船舶均無法出港作業，港務公司仍請海事工程公司相關機具設備、人員應備便並予以待命，如果下午風力能轉小，海象條件許可下，立即再次請潛水人員下水檢視，進行船體全面巡視及對於滲油處封堵作業。

尤其是原先天使輪周遭所佈設的720公尺攔油索，因風浪過大而有部分受到破壞，港務公司表示將等海象轉好，再次進行佈設，且因目前無法出海，根據陸上觀測點定期回報，目前尚無回報海上有油汙情形，等海象轉好，即刻派遣無人機及船舶出海觀測。

至於貨櫃部分，今日上午有1只貨櫃漂流到林園區中門三號橋下，已於中午前吊離，目前剩沿岸擱淺已逐一標記的17只貨櫃及南星灣內靜穩海域31只貨櫃。

港務公司說，將持續每日召開緊急會議，依目前狀況研擬天使輪船體油箱封堵、周遭海域防汙、除汙、沿岸擱淺貨櫃及船體抽油等緊急應變處置。