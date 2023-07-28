國史館明天將舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，國安會前副祕書長林碧炤為當時重要外交兩岸幕僚，也在訪談人物中；據了解，林碧炤在書中揭露，1999年震驚中外的「兩國論」，其實李登輝原本是定調為「特殊國與國關係」。國史館指出，今年適逢前總統李登輝百歲誕辰暨逝世3週年，特別舉辦新書、資料庫發表暨學術討論會，藉此緬懷李前總統，也回顧台灣民主發展的來時路。

國史館指出，自2021年10月起開始「李登輝總統僚屬故舊訪談計畫」，並於今年出版兩冊《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》，訪談對象為長期追隨李前總統的核心僚屬、侍衛、祕書與故舊，分就不同角色的近身觀察，回顧李前總統的政治生涯、民主理念、決策方式，以及領導特質、行事作風；此外，也特別訪談女兒李安妮與孫女李坤儀，藉以呈現李前總統較不為人知的一面。

國史館表示，除了訪談錄之外，本館也同步建置「李登輝總統資料庫」，內容包括國史館、國家發展委員會檔案管理局、國史館台灣文獻館等政府機關典藏的檔案、李登輝先生言論集、大事日記略稿、談話紀要等資料共四萬餘筆，以及李前總統伉儷接受本館張炎憲前館長之口述訪談影音選輯等，之後將持續調查蒐集散落於國內外之李前總統史料文物，以豐富資料庫內容。

國史館提到，本次學術討論會特別禮邀日本東京大學松田康博教授以「探索巨人的足跡：李登輝總統與他的時代」為題進行專題演講，並有14位學者專家發表論文，分為政治、黨務、務實外交與兩岸關係、轉型正義、經濟與社會、思想與信仰等六場次。最後，邀請張國城、蘇彥圖、薛化元三位教授進行綜合座談，精彩可期，歡迎共襄盛舉。

國史館指出，值此李前總統百歲誕辰暨逝世3週年之際，本館出版《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》及「李登輝總統資料庫」上線，並舉辦新書發表暨學術討論會，希藉以推廣本館口述歷史及資料庫建置成果，並期發揚李登輝總統之鴻志。