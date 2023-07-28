香港明報報導，恒生指數成分股中，61檔漲，16檔下跌，3檔持平。龍湖漲7.26％，半日收報20.25港幣，是漲幅最大的成分股。紫金礦業跌1.5％，收報13.12港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是金蝶，半日收報12.9港幣，漲7.68％。漲幅最小的是阿里巴巴，半日收報95.8港幣，漲0.37％。
恒生指數28日半日漲175點，漲幅為0.89％，收報19,814點，大盤成交金額632億港幣。國企指數半日漲101點，漲幅為1.53％，報6,772點。恒生科技指數半日收報4,434點，漲2.16％。騰訊、美團、建行貢獻恒指較多。匯控、友邦、中移動拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，61檔漲，16檔下跌，3檔持平。龍湖漲7.26％，半日收報20.25港幣，是漲幅最大的成分股。紫金礦業跌1.5％，收報13.12港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是金蝶，半日收報12.9港幣，漲7.68％。漲幅最小的是阿里巴巴，半日收報95.8港幣，漲0.37％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。