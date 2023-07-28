香港明報報導，恒生指數成分股中，61檔漲，16檔下跌，3檔持平。龍湖漲7.26％，半日收報20.25港幣，是漲幅最大的成分股。紫金礦業跌1.5％，收報13.12港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是金蝶，半日收報12.9港幣，漲7.68％。漲幅最小的是阿里巴巴，半日收報95.8港幣，漲0.37％。