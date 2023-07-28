依改組規畫，原PC事業部將併入原電競事業部中，但有員工指出，原PC事業部的人員併入後遭砍，另在蘇州的人員也因於新組織架構中未有明確定位，幾乎全遭砍，估計在台的PC事業部門也約僅剩三分之一人併入新規畫中，受波及的員工達百人以上。同時未媒合成功的人員，今起也將優離走人。

對於內部的大整改，兩位共同執行長許先越與胡書賓於6月15日面對媒體說明改組相關疑慮時亦坦言，在調整過程中難免會有受影響的員工，但華碩也保留很大的轉調空間，並提供媒合機會，因此認為真正非自願離開的人員應有限。

在過去這段時間，華碩除了提供集團內部約600個職缺外，也與外部的獵人頭公司合作，提供及協助向外轉職的機會。

對於有員工指裁員及被優離相關爆料，華碩今（28）日表示，目前進行中的所有調整皆為計畫一環，華碩衷心感謝員工的貢獻，同時也重申及承諾將遵循所有當地法規，希望確保員工權益得到妥善考量及法規遵循，同時也會提供優於法規要求的協助，維護員工福祉。