民進黨近日宣稱「執政至今沒有出現重大弊案及貪腐事件」，引發各界譁然。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、黨團副主任兼發言人楊寶楨今（28）日召開記者會，酸民進黨是「台灣最速腐敗的第一品牌」，要求民進黨停止濫用權力和政府資源，坦然應對前瞻計畫、綠能黑金、防制詐騙等問題，用實際行動展現反貪腐、反黑金的決心。

立委邱臣遠指出，賴清德副總統日前稱本黨對前瞻計畫評論不公平，但前瞻計畫缺乏規畫，各地自籌款負擔大增，《財劃法》又年久未修，地方執行進度低落，賴清德請黨籍立委宣傳前瞻，無法減緩地方財政惡化，完全搞錯問題核心，況且若人民有感，還需要大內宣嗎？不就是心虛嗎？另外，民進黨政策買票積習已久，如學費補助和租金補貼，大撒幣掩蓋社會問題，卻無法解決問題。

邱臣遠直言，民進黨「貪腐產業鏈」行之有年、分工明確，先是在2016年11月三讀廢除特偵組，再計畫性將政府標案外包給親近人士「分食」，非政府標案爭議更是不勝枚舉，2020年民進黨更為黨內貪汙累犯量身修法《外役監條例》，將外役監打造成貪汙犯「度假勝地」。如此成熟的貪腐產業鏈，民進黨功不可沒，濫用權力與政府資源，還誇口沒有弊案，臉皮之厚令人瞠目結舌，民眾黨團已提出修正動議，要讓外役監審查排除貪汙犯，期望整肅政治風氣，杜絕貪汙政黨治國。

立委張其祿表示，經濟部最新報告顯示，台灣未來6年每年用電都將成長2％至3％，在「非核家園」及「淨零碳排」雙重束縛之下，民進黨選擇以綠電追趕越發嚴峻的用電需求，使「尋租」風氣盛行，綠能行賄案、弊案頻層出不窮，導致台灣未來在氣候變遷、環境生態以及農業發展上需要額外付出更多成本應對可能發生的災害，就是一種能源不正義的事實。

張其祿直言，蔡政府的年金改革5年來，軍公教人員福利被大幅削減，與蔡政府多次的特別預算、大撒幣政策及補貼台電比較之下，不但整體節省公帑並無顯著效果，反而造成公務員大量流失、國考報考人數下降等問題。

他說，而在勞工權益上，全台159萬名領勞保年金的退休勞工，高達98萬人月領不到2萬，更有17萬人月領不到1萬，勞工朋友的生活也沒被照顧到。軍公教朋友沒有變得更好，勞工朋友也沒有變得更好，這就是一種「國家失職」。負責任的政府應該從根本、長遠制度解決問題，確保軍公教及勞工族群能獲得穩定生活保障。

黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，民進黨宣稱「執政至今沒有出現重大弊案和貪腐事件」，又舉例台灣在「全球清廉印象指數」排行東亞第四，根本是偷換概念睜眼說瞎話，扣除中國大陸及北韓這兩個非民主國家，實際上是東亞倒數第2；且若沒有弊案與貪腐，賴清德1月時就不用為了黨內黑金問題，要求台南市長和民代向鄉親道歉。

楊寶楨說，從前行政院發言人陳宗彥涉嫌接受性招待、綠營高官和im.B主嫌往來密切、前台鹽綠能董座陳啟昱涉嫌利益輸送、台南前經發局長涉貪及正副議長賄選案等等，貪腐事例罄竹難書。

楊寶楨表示，賴清德還宣稱「民進黨是守護台灣主權的第一品牌」，與先前「選中南海還是白宮」的二分思維如出一轍，民進黨為打造品牌形象，肆無忌憚將公帑視為宣傳資金，然而民進黨採行「消費民主精神的劣質策略」，更像是「台灣最速腐敗的第一品牌」，就連前副總統呂秀蓮也批評，認為民進黨黨紀崩壞、黨德淪喪、執政傲慢且失能，甚至把台灣推向戰爭邊緣。楊寶楨強調，民眾黨才是堅守台灣主權、清廉勤政的本土政黨第一品牌。

民眾黨團指出，執政是為了維護公眾的權益，切實解決民眾的問題，讓人民活得更好，民進黨不該把民主當成一門生意，也不應將維護台灣主權視為民進黨的專利；呼籲民進黨懸崖勒馬，把民眾福祉置於黨派利益之前，履行政治責任，為台灣創造更美好的未來。