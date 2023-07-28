杜蘇芮侵襲，台南市28日進入暴風圈搖滾區，可惜颱風雨為水庫帶來的效益不明顯，曾文、烏山頭與南化3座水庫28日降雨量不如預期，南化水庫靠越域引水逼近滿庫，南區水資源局考量最大化蓄水量，仍持續自旗山溪引水。

台南市28日明顯感受颱風威力，南水局統計28日零時至下午1時止，曾文水庫降雨量18.9毫米，烏山頭水庫30毫米，南化水庫43.5毫米，雨勢未如預期，3座主要水庫進帳有限。

自26日至28日上午11時止，曾文水庫累計降雨量35.2毫米，推估進水量850萬噸，烏山頭累積降雨量47.6毫米，推估進水量約185萬噸，南化水庫累積降雨量58.5毫米，推估進水量約300萬噸，南水局估計目前雨量為3座水庫共帶入1335萬噸水。

南水局表示，截至28日下午1時，曾文水庫蓄水率18.46％，烏山頭水庫72.11％，南化水庫96.68％，台南市3座主要水庫28日雨勢較前2天大，但颱風雨效益尚較不明顯，將以水庫蓄水最大化方式，保留水資源。

南化水庫因自旗山溪越域引水奏效，蓄水率已近滿庫，水庫水位上升到溢流口邊緣，隨時可能溢流，南水局表示，南化水庫每日供應民生用水量約100萬噸，每天仍需持續注入充足水源，將視降雨量與水庫水位，滾動檢討調整南化水庫自甲仙堰引水量。

南水局呼籲，颱風豪雨期間，水情變化快速，提醒民眾注意水庫相關訊息，遠離河道。