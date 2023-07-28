《南華早報》引述消息人士說法指稱，中共黨內反腐與紀檢單位正在調查中共解放軍火箭軍相關高層，包括現任司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及曾任副司令員，現任中共軍委聯合參謀部副參謀長的張振中等人。報導稱，相關調查是在今年3月魏鳳和卸任大陸國防部長後便啟動，儘管官方並未公開發布消息，但據了解，上述3人已被調查人員帶走。

《南華早報》報導，兩名消息人士透露，中央軍委的反腐敗機構、紀律檢查委員會及其審計辦公室一直在調查該部隊現任司令員李玉超、以及李的前任和現任副手張振中和劉光斌。

據一位匿名消息人士透露，調查是在今年三月魏鳳和卸任大陸國防部長後一段時間開始的。目前官方還沒有公開宣布對這三人進行任何調查，但據信他們已被調查人員帶走。

報導引述一位匿名消息人士稱，幾乎所有的共軍高級將領在晉升之前都擁有良好的聲譽，但由於晉升後，這些將領擁有比過去擁有更多的機會和國防相關企業打交道，這或多或少使得他們變得腐化。