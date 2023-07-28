杜蘇芮颱風橫掃台南，古蹟也遭殃！台南市國定古蹟五妃廟一旁金龜樹傾倒，正中五妃廟中脊壓梁，造成左側廂房磚瓦出現裂縫滲水，但主結構未受損，目前五妃廟正進行修復設計中，台南市政府文化局已通報文資局，將這次損壞情形納入修復設計中辦理，並將以專案申請文資局災情補助，啟動後續修復工程。

杜蘇芮颱風的風勢威力驚人，文化局長謝仕淵一早視察各古蹟區與相關園區了解有無受颱風襲擊造成災情，目前以五妃廟因遭樹木壓傷，導致左側廂房屋頂出現裂縫，災情較為慘重外，其餘各園區災情多為樹木傾倒。

謝仕淵說，五妃廟左廂受大樹影響受損，但不損及結構，已採取對屋面屋頂覆蓋帆布進行防水保護措施，由於目前五妃廟正進行修復設計，此次損壞情形將納入修復設計中辦理，並將以專案申請文資局災情補助，進行後續修復工程。

他指出，這次風雨實在太大，雖然事前做了相當多準備工作， 但災情仍無法避免，其中又以倒伏樹木居多，不少樹木都已提早加裝支架，卻連支架都被吹倒，顯見強風威力。他說，目前以確保人員安全為第一原則，後續再依照古蹟與老樹等專業技術與倫理原則處理，盡速完成災後復原。

文化局統計，此次狂風豪雨造成戶外空間嚴重災情，總計各園區近100棵樹木倒伏；其中擁有超過5000棵樹木的山上花園水道博物館，就有70棵各類樹種全倒或半倒，由於不少傾倒的樹木就位於通道及入口，館方從明日起將封園3天整修。

另外，隆田文化資產園區也有20棵樹木傾倒，園區也將在明日封園1天，此外，連續大雨造成億載金城廣場及拱門部分積水，將待風雨過後積水退卻，才會恢復參觀。