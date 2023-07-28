審計部27日發布111年度中央政府總決算審核報告，其中指出，國防部對美軍購截至去年底，100年度以前結匯且已完成供補的軍購案，現仍有25案未結案，高達新台幣52億元餘款滯留美方。國防部說，美方同意先退還707萬餘美元，並由美方持續評估退款額度。國民黨立委陳以信認為，這是長年做法，雖方便行事，但和我方審計制度及立院監督有所違背，呼籲美方要有所改進。

審計部表示國防部為建構現代化國防武力，透過國內自製及國外供售管道籌購武器裝備，其中外購武器及裝備零附件，主要是透過對美軍購方式辦理。而截至2022年底止，國防部執行中（已簽訂發價書尚未結案）的對美軍事採購案，計有419案，其中陸軍140案、海軍76案、空軍155案、其他48案，發價書總金額為542億3863萬餘美元，約新台幣1兆6803億1296萬餘元。

審計部說，以2022年12月31日台灣銀行公告美金換算新台幣匯率1比30.98計算，累計已結匯支付美方金額計新台幣1兆897億2357萬餘元，美方累計已交運金額計新台幣8503億9440萬餘元，累計結匯付款金額扣除累計交運金額，共計新台幣2393億2916萬餘元。

審計部表示，截至去年底止，國防部100年度以前結匯且已完成供補的軍購案，尚未完成帳務清整結案者計有25案，金額高達新台幣52億餘元，據國防部說明，主要是美方與其合約商發生履約爭議、美國國防合約審計局審查中或案件涉及多國軍購費用分攤等，致相關軍購案遲未能完成帳務清整。

審計部說，經函請國防部積極協洽美方由台灣改以出具書面保證方式，先行返還上述已完成供補軍購案餘款，如果美方帳務清整期間確有成本費用支出時，再以申請國庫退還方式支付美方，或由美方扣留所需行政管理、訴訟等費用後，先將餘款退回，以加速已完成供補軍購案件結餘款的清理繳庫。

國防部回應，經洽美國國防安全合作局研討後，獲得回覆稱因受限人力及案件繁雜程度等因素，無法採25案一致性退款方式辦理，但同意先就其中已無存在履約爭議案件優先辦理退款，其中已完成結案或帳務清整4案，將退還707萬餘美元，而納行動要項管制9案，由美方持續評估退款額度。

陳以信說，這個是美方在處理我方軍購結餘款上，行之有年的一個做法，但過去到現在，一直都引起外界很多的質疑，立法院也多次針對此狀況要求改善，美方卻繼續維持這種作法，難以符合我國審計制度以及立法院的監督，甚至是有所違背。

陳以信解釋，我國對美軍售是長期的，美方本會留用一些軍購的結餘款，否則若公布新的項目，結餘款就會不足。因此就他過去的了解，這樣的做法方便行事，但不利於我國國會監督，以及審計部的審核，這是長年的問題，最好要有所改進。