國民黨主席朱立倫在723全代會上拋出「執政大聯盟」的議題，遭外界質疑是要跟民眾黨總統參選人柯文哲談合作，引發藍營內部震動。對此，前立委郭正亮近日在節目上表示，柯文哲跟國民黨參選人侯友宜終究是要整合的，且自己有聯絡雙方，希望藍白能互相保持克制。

郭正亮26日在節目《眾亮集》透露，侯辦執行長金溥聰為了表示國民黨沒有打擊柯文哲，不但有叫前台南市議員謝龍介傳話，且金本人亦有打電話親自跟他解釋，「自己真的沒有這樣下令（打柯），這是民進黨在醞釀」。郭正亮接著說到，他後來也就真的沒有看到，國民黨出現明顯打柯的行為。

對於民進黨總統參選人賴清德的民調，郭正亮分析，以現有的民調除以未表態數會接近40%，結果這樣的情況竟然能穩定當選，這太不合理了。郭正亮痛批，「明明就是該政黨輪替的盤，這麼明顯，賴清德衝不上去，要是還讓綠營連任，另外兩個總統參選人應該好好做檢討。」

郭正亮強調，2024走下去，在野最後還是要整合的，互相應該定位成友黨，不然就會像前副總統連戰跟前省長宋楚瑜那次一樣，最後連戰還是拿到24%，因為有些人到重要時刻就是恨宋。郭更曝光，「我有跟侯講，你不要罵柯；我也去跟柯講，不要罵侯阿，因為你們兩個最後還是要整合的。」