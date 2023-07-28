美商化學大廠「科慕公司」今日公布2023年第二季業績，並宣布在台灣的觀音廠將於8月1日起停止運作，引發內部員工不滿，恐衝擊上百個家庭生計，目前台灣科慕公司企業工會正舉行臨時會員大會，現場會員出席率高，而公司寄給員工的內部信也隨之曝光。

科慕公司今在官網發布今年Q2業績報告，提到一重要消息，位於台灣觀音的二氧化鈦生產工廠將關閉。而公司寄給員工的內部信也提到，今天的全體員工會議上溝通了一項艱難的決定，觀音廠將永久停止生產，二氧化鈦製程於8月1日起停止運作，將立即展開相應設備功能解除及管線設備清洗工作。

信中還說，這決定與觀音廠的努力和績效表現無關，大家在工作中一直展現了科慕的核心價值觀：安全至上、誠信為本、主人翁精神、客戶至上、去繁從簡。卓越的安全管理、開機運轉率及產量的可靠度也是眾所周知。但就像大家了解的，公司正採取措施調整營運以提高效率、敏捷度、創新能力以重獲低成本優勢，提高抗風險能力。

信中說明，觀音廠已不具備成本優勢，特別是在北美工廠提高了開機運轉率和產量的情況下，觀音廠的產能將不再是必需的。接下來幾周，領導團隊會說明具體工廠清除計畫，大部分工作將於年底前完成，感謝同仁對科慕的付出與貢獻，也鼓勵大家運用公司資源做後續安排。

據了解，由於大部分員工都是今日無預警突然接到關廠通知，十分錯愕，甚至醞釀欲抗議表達不滿，目前工會正召開臨時會員大會，而桃園市勞動局也到場了解情形。