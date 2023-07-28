潘明德日前出書舉行簽名會。（艾迪昇傳播提供）

潘明德5月赴美領取管理碩士畢業證書。 （艾迪昇傳播提供）

演藝圈再添職人生力軍，艾迪昇傳播簽下物理治療師潘明德，潘明德臨床22年，見過各種稀奇古怪的病痛，他曾和職棒合作，協助處理球員運動傷害，曾有球員從未擊出全壘打，經他問診得知球員長年飽受大腿後肌疼痛，導致影響揮棒時機，在進行肌筋膜放鬆，隔天球員竟神奇擊出職涯首支全壘打，讓潘明德印象深刻。

艾迪昇總經理林志遠表示，隨著台灣人口結構老化，再加上常聽藝人聊起各種肌肉勞損問題，因而動念簽下潘明德醫師，他說：「一般人對物理治療所知甚少，潘醫師有多年臨床經驗，公司會讓潘醫師拍攝相關衛教影片，還會邀來藝人現身說法，期待能造福更多人。」

簽約當天，同門藝人游書庭前去祝賀，潘明德現場幫游書庭檢查身體，只見他輕按游書庭肩膀，即判斷游書庭因斜方肌緊繃，導致常常睡不安穩，精確診斷讓游書庭直呼神奇。潘明德解釋，人體很奧妙，很多病因會引發許多其他症狀，他舉例有位30多歲斜頸症患者，從小因斜頸問題，導致看字會亂跳、無法完整理解他人的對話，直到病情惡化到吞水像是吞石頭，才下定決心醫治，當脖子回正的那天，病患激動到痛哭流涕，期待自己展開人生新篇章。

潘明德日前出書《頭顳顎肩頸背即刻解痛：這麼痛！原來是顳顎關節障礙惹的禍》，他笑說出書純屬意外，很多患者因為找不到病因，導致走了很久的冤枉路，隨著自己醫療的病患越來越多，得知患者無奈坊間或網路太少顳顎關節訊息，於是動念將經驗整理成冊，他表示一般人會認為顳顎關節只關係到嘴部，但其實關聯到平衡與協調，「有的小朋友甚至會因顳顎關節影響到眼睛肌肉閱讀困難，造成學習障礙」。潘明德期待可以透過經紀公司擦出不同領域的火花，讓更多人了解物理治療、幫助到更多族群。