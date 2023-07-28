新北市房市精華地段的板橋區，近期屢屢出現高價交易，甚至有多筆單價站上9字頭的交易紀錄，為區域房市注入一股強心針，再加上江翠北側重劃區新案陸續交屋，台灣房屋為擴大服務房屋買賣需求，持續積極在板橋布局展店，由賴玉枝店東領軍的佳佳團隊，一口氣連開「板橋藝文特區特許加盟店」、「板橋江翠重劃特許加盟店」兩店，於7/28(五)盛大開幕。

台灣房屋板橋江翠重劃特許加盟店，由店東賴玉枝領軍。(圖/台灣房屋提供)

開幕活動賓客雲集，台灣房屋集團總裁彭培業也親臨現場祝賀剪綵，總裁彭培業表示，賴玉枝店東深耕板橋地區，擁有專業知識、誠懇待客、助人為樂，了解客戶需求並有效率的解決客戶問題，深獲客戶信賴與讚譽，同時對公益也不遺餘力，率領團隊同仁，為偏鄉部落募款、修繕房屋，讓孩子擁有更好的讀書生活環境，與台灣房屋品牌落實ESG+社會責任的理念不謀而合，積極回饋社會，盡一份心力協助需要幫助的人，賴玉枝店東的板橋特許加盟店也連年拿下「台灣房屋特許加盟店評鑑優質獎」肯定。

旗下擁有三間分店的台灣房屋板橋藝文特區特許加盟店店東賴玉枝，已在板橋深耕經營十多年，在板橋累積一定案源和人脈，從房屋租賃、買賣，到店面、土地交易、稅務整合等，都能幫助客戶解決房地產大小事。

賴玉枝指出，加入台灣房屋這個大家庭已近十個年頭，台灣房屋不僅有滿滿的人情味，還有獨創的AI地產機器人、官網找屋平台等資源，成為業務同仁最佳的服務利器，她說：『台灣房屋看重「家庭」和「團結」的企業文化，深深打進我的心坎裡，更堅定我要再拓展分店的決心，也看好下半年江翠北側重劃區有新案交屋潮，因此選擇在這裡展店佈局，擴大服務範圍，且透過台灣房屋的聯賣系統，能「立足板橋、放眼全台」，與全台各店合作、增加案源，提供客戶更多元化的服務。』