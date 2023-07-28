徐佳瑩今宣布11月4日舉辦小巨蛋演唱會。（羅永銘攝）

徐佳瑩（Lala）28日出席記者會，宣布「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會台北場起跑，將於11月4日4度攻蛋，暌違5重返小巨蛋，她坦言有一種在星光大道時期，要從素人變明星的緊張感，「可能過去3年我像個地方媽媽，常忘記自己是個要站在舞台上的人，我會好好準備這場演唱會，給大家一場聽覺、視覺的盛宴」。

徐佳瑩去年發片後隨即迎來懷孕喜訊，之後生下二寶一直忙於家務，今終於宣告「打卡上班」，她坦言出席記者會前一直在拿捏分寸，深怕自己講錯話，「怕講太開不好，但太收又沒人要聽，有一種重新當藝人的感覺」；透露最近都沒睡好，幸好家人幫忙照顧孩子，導演老公比爾賈也很貼心常帶2個寶貝出去玩，「他也會很細心跟小朋友解釋媽媽不在家的原因，告訴孩子們媽媽在忙她喜歡做的事」。

反倒是她對於突然抽離家庭、忙於工作比較不適應，「很不習慣，有時候會想到哭，但要自己克服」。她日前隨台灣世界展望會一同探訪烏干達，長達8天是她生孩子後離家最久的一次， 「很想念他們（兒女），但看到那裡的小朋友過得那麼辛苦，我這種思念不算什麼，唯一只擔心孩子忘記我是誰，上演媽媽內心傻瓜劇場，其實每天還是過得超充實」。

對於當媽後還能開演唱會，徐佳瑩謙虛表示是一件很奢侈的事，「之前就跟歌迷約定一定要有一個演唱會，大家對我還是有期待，要趕快回來唱歌給大家聽，能夠在現在的狀態下去做這些事很奢侈，一分一秒都不能浪費」；打算這次想很用力、很開心地玩，「用享受的感覺去經過它，不必再擔心我能不能給大家什麼，完全用自己的角度出發去享受音樂」，透露近期開始運動鍛錬體力，「嘉賓請了，歌單也討論好了，目前全心練歌做好準備」。演唱會門票8月5日在ibon售票系統開賣。