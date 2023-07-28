The Marlins have acquired reliever David Robertson from the New York Mets in exchange for Minor League prospects C Ronald Hernández and INF Marco Vargas.



See you in the AM, David! #MakeItMiami



(Clearance to go back to sleep now 😴) pic.twitter.com/pBTPcOfVQf — Miami Marlins (@Marlins) July 28, 2023

本季戰績未能符合預期的大都會，似乎決定收手不玩了，他們決定幫助分區排名比他們前面的球隊，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）指出，梅子軍把牛棚資深戰將羅伯森（David Robertson）打包，向馬林魚要回馬可瓦爾加斯（Marco Vargas）和羅納德赫南德茲（Ronald Hernandez）2位小聯盟球員。

38歲的羅伯森在洋基成名，生涯一部分與王建民時期重疊，2011年單季自責分率只有1.08，當年也被選進明星賽，在傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）高掛球鞋後，2014年羅伯森開始扛起首尾任務，生涯單季最多39次救援成功就是在該年寫下。

羅伯森就算年近不惑，依然是相當可靠的牛棚戰力，去年大都會砸下5年1.02億美元續約的終結者狄亞茲（Edwin Diaz），在經典賽時因為慶祝球隊奪勝，造成右腿肌腱撕裂而本季報銷，羅伯森重回終結者大位後投得有聲有色，收獲14次救援成功、自責分率低到只有2.05。

馬林魚本季進入季後賽的機會很大，爭取自2003年後，隊史首次在完整賽季獲得10月熱戰的入場券（馬林魚在2020年縮水球季曾闖進季後賽），因此選擇割捨農場戰力補強牛棚，馬林魚先前已從雙城獲得前明星終結者羅培茲（Jorge Lopez）。此外這筆交易可能是打響大都會成為賣家的第一炮，輪值雙王牌薛爾瑟（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）也有機會成為交易籌碼。