講不聽！ 信義區馬路玩滑板遭開單，再滑進內湖賣場炫技引恐慌。（警方提供）

北市一名20歲楊姓男子，日前到信義區松菸文創廣場參加啤酒節與滑板對決，比賽結束後，楊男仍在大馬路上以滑板橫衝直撞，險象環生，信義分局三張犁派出所員警巡邏經過菸廠路與市民大道五段14巷口時，見狀立即上前制止，並依《道路交通管理處罰條例》第78條開了一張500元的罰單，並告誡楊男切勿再有違規行為。

不料，楊男離開信義區後，跑到內湖區民善街繼續「滑」，遭警方勸說驅離後，楊男竟跑到大賣場內玩滑板，還炫技嚇壞不少購物民眾。

信義分局表示，滑板採用人力方式驅動，因此依據《道路交通管理處罰條例》第78條規定受行人路權規範，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊、坐、臥、蹲、立等足以阻礙交通之行為，可處新台幣500元罰鍰，民眾在使用滑板、滑板車、直排輪等運動休閒工具時，建議在封閉區域或運動場所操作，以免影響交通安全而受罰。