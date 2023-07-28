一名謝姓男子在北市某間餐廳工作，去年間謝男見老闆娘走入店裡準備營業相關事宜，便上前要A女「抱一下」，未料謝男趁機舌吻A女，還伸手撫摸A女胸部。台北地院審結，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑2年。可上訴。

判決書指出，謝姓男子於A女經營的餐廳上班，而謝男為A女父親的多年好友，經常會以長輩身份關心A女，2022年6月間謝男見A女到店準備營業事宜，便要A女過來抱一下，A女以為謝男是要關心她最近發生的事情並未多想。

豈料，謝男突然伸手大力抱住A女，並往沙發躺下，不顧A女掙扎抵抗，強行抱住A女的身體，親吻A女的臉頰、嘴巴甚至舌吻，接著還撫摸A女的胸部及腰部，事後A女不堪受辱選擇解雇謝男，並報警處理，全案才曝光。

對此，謝男坦承確實擁抱A女，也有將舌頭伸入A女的嘴巴，但他僅是基於長輩對於晚輩的愛護，並無強制猥褻的念頭。

台北地院審理時，法官勘驗證人及A女的說詞，再加上謝男事後傳訊給A女稱，「對不起」、「非常內疚」等，勘認謝男罪嫌，考量謝男已經與A女達成和解，犯後態度良好等情狀，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑2年。可上訴。