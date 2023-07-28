苗栗縣長鍾東錦28日頒獎表揚教學績優的大湖鄉東興國小。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦28日頒獎表揚教學績優的苑裡鎮蕉埔國小。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦28日頒獎表揚教學績優的苗栗高中。（謝明俊攝）

連獲教學績優等多個獎項的大湖鄉東興國小校長陳亭儒。（謝明俊攝）

連獲教學績優等多個獎項的苑裡鎮蕉埔國小校長王美娟。（謝明俊攝）

第5屆親子天下「2023 教育創新 100」選拔，苗栗縣大湖鄉東興國小、苑裡鎮蕉埔國小及苗栗高中等3所學校，從全國347組參賽學校中脫穎而出入選，苗栗縣長鍾東錦28日在縣府頒獎表揚3所學校校長，並期望學校繼續結合地方特色發展各自的特色教學，讓學生能有更快樂的學習方式。

東興國小與蕉埔國小目前已成為苗栗縣內創新教學的模範學校，2校雖然都是偏鄉小校，但都能結合當地特色，發展出自我特色教學模式，2校月前先後榮選教育部「2023年度中小學數位學習深耕計畫」實施學校後，再榮獲教育部「2022年主題跨域課程實施與推廣獎勵方案」績優學校，東興國小以栽植草莓等項目勇奪「金質獎」，蕉埔國小則以科技守護石虎等項目獲頒「銅質獎」。

位在大湖鄉馬拉邦山麓的東興國小，學生家長8成以上都是種植草莓，所以校長陳亭儒以栽植草莓為主題，設計溫室自動澆灌系統栽植草莓，並教導學生透過數位網路來促銷東興草莓，以及以3D及雷雕等製造草莓小物等，讓學生學習完整的草莓經濟概念。

蕉埔國小校長王美娟則以「科技守護石虎」專題為學習路徑入選，鼓勵教師創用科技提高大眾對石虎保育的認識和重視，翻轉偏鄉孩子學習新風景，培養學生科技自主學習與落實生態保育的實踐力。國立苗栗高中主任黃琇苓主任邀集各領域教師以「行尞貓裏～苗中 Book 思議」結合新興科技、客語計畫經驗，將當地文化與數位學 習融合成學生新的學習光譜。

苗栗縣長鍾東錦在頒獎表揚致詞時，肯定東興國小結合在地生活樣態來創出全新教學方法，也以自身經驗提供蕉埔國小師生，要做到石虎保育，首見要減少流浪狗，苗栗高中的行銷客家經驗，可成為縣府招攬東南亞華裔客家人來苗栗觀光的借鏡，期望校方持續努力精進教學方法，讓學生有更實用廣寬的學習環境。