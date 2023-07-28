陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，並啟動成立工作小組，引發竹女校友熱議，有多位校友今發起連署，拒絕併校。對此，陽明交大表示，會和相關團體溝通；新竹女中則說明，目前進度僅於校務會議提案討論通過，同意研議辦理後續改隸，並非已同意改隸。

新竹女中在新聞稿中指出，陽明交通大學邀請學校改隸為其附屬高中案，6月30召開之111學年度第3次校務會議提案討論通過同意研議辦理後續改隸程序，並非已同意改隸。

竹女也說明，根據「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」，改隸案尚須由2校成立任務編組，擬訂「合作備忘錄」及「可行性、必要性及其效益評估報告」，學校與陽明交大就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工生、家長會、校友會之意見。

之後再報請教育部審查評估報告，復經2校校務會議成員3／4以上出席，出席人員3／4之同意通過，報教育部審核，並經教育部初審、實地訪視、複審、先行籌備、實地訪視、複審後審議，通過後核定。

針對改隸案進度，竹女表示，目前僅於學校校務會議提案討論通過，同意研議辦理後續改隸程序，並非已同意改隸，學校對改隸案必定審慎評估，依法辦理，循序推動，公開透明，廣納意見，凝聚共識。

而在後續改隸案依序推動之前，竹女也表示，學校與陽明交大也會先進行各項合作計畫，共為培育學校學生努力，同時也會積極尋求各方教育資源挹注，並開創與各大學合作關係，增加學生多元適性發展的機會。