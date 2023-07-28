藝人季芹喜愛在社群媒體分享生活，先前貼出胖到人生巔峰的照片，被大批網友歪樓喊：「好像王仁甫」，讓她狠下心決定減肥，日前公開減肥後的照片，不僅成功鏟肉9公斤，還曬出一雙逆天長腿，讓網友大讚是「零死角女神」。

季芹透露前陣子去日本玩，一天可以吃到8餐，回國後體重直接爆增，身形看起來比老公還大隻，加上生過小孩後腹部易囤積脂肪，常被老公王仁甫笑問什麼時候第三胎要生出來?讓她下定決心好好減肥，希望恢復以往的傲人身材，她也大方分享鏟肉秘訣：「除了爬山、慢跑等習慣，多喝水促進循環，為了維持肌肉量，會攝取蛋白質」，最後成功鏟肉9公斤，讓她笑稱：「老公現在都可以把我扛起來轉圈圈欸」。

季芹鏟肉成功，恢復剛出道時零死角模樣。（圖／Laler菈楽提供）

季芹成功瘦身後，重拾信心大秀性感好身材，只見她身穿白色超短平口洋裝，露出逆天長腿，側身露出火辣Ｓ曲線，成功甩開崩壞大媽模樣，重回剛出道時零死角女神的樣貌，直呼：「兩個月回歸剛出道時的小蠻腰，今年夏天一定要穿上比基尼」。

季芹曾嘗試過錯誤的減肥法，導致不見任何成效。（圖／Laler菈楽提供）

季芹提及過往減肥失敗史：「曾經靠節食和運動減肥，甚至一天只吃三顆番茄和三顆雞蛋，真的非常激進，沒過多久身材又反彈得很快，所以我一直在胖胖瘦瘦的循環之中」，藉此提醒所有人減肥要用對方法。