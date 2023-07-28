苗栗縣大湖鄉高接梨正是盛產期，苗栗縣長鍾東錦（右）與大湖鄉長黃惠琴（左）共同推薦大湖好梨。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉高接梨正是盛產期，大湖鄉長黃惠琴歡迎大家來大湖嚐好梨。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉高接梨正是盛產期，苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉長黃惠琴等共同推薦大湖好梨。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉高接梨正是盛產期，苗栗縣議員楊恭林（右）、陳春暖（左）共同推薦大湖好梨。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉是國內栽種高接梨的重鎮，全鄉栽種面積高達280公頃，從豐水梨、幸水梨、甘露梨、到新興梨，品項繁多優良，目前又到了大湖尊梨的盛產期，大湖鄉公所28日預告尊梨季即將開鑼，將在父親節前夕的8月5日舉辦大湖尊梨季活動，苗栗縣長鍾東錦歡迎各地遊客多來大湖品嚐好吃的水梨，更期望苗栗青年多回鄉加入種梨行列，讓大湖品質優良的高接梨能夠持續生產下去。

大湖鄉是苗栗的水果之鄉，一年四季都有應景的水果上市，目前正是高接梨開始盛產季節，與草莓並稱大湖鄉最重要的經濟水果，因此，大湖將高接梨另訂名為「尊梨」，大湖高接梨的品項琳瑯滿目，有多達1、20種之多，最主要品項包括有豐水梨、幸水梨、甘露梨、新興梨、蜜雪梨、秋黃梨等，產期最早的是幸水及豐水，一般在端午節前後成熟，依序為秋黃、新興，最晚採收的是果實最為碩大的甘露梨。

高接梨顧名思議就是將各種不同品項梨子的花穗嫁接在梨樹上長成，現今苗栗接梨的梨穗多半來自日本及中國大陸，依照不同品種，每一籃10公斤的梨穗從1萬2千元至1萬5千元不等，其中，甘露梨是由本地梨農繁殖出來的特有種，秋黃是目前市面上最受歡迎的高接梨，但因今年大陸生產的秋黃梨穗無法進口來台，因此，今年苗栗地區並未生產秋黃梨。

大湖鄉長黃惠琴為了推銷大湖尊梨，將於8月5日在栗林集貨場舉辦大湖尊梨季活動，特別規畫了尊梨一元競標及尊梨品嚐活動。苗栗縣長鍾東錦歡迎全國各國遊客同來大湖品嚐香甜好吃的高接梨，更期望更多在地青年返鄉投入種梨行列，讓這種美味的水果能永遠流傳下去。