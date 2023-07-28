2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華今日舉辦記者會，活動現場邀請新北市板橋國中武術隊學生們，以精湛武術演出，揭開2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華活動序幕，邀請民眾於9月2日，共同一起到高雄鳳山，以武會友！

前段時間因受疫情影響之下，逐漸改變民眾運動模式習慣，從戶外運動轉而多以「室內運動」為主，但隨之近年國內疫情逐漸趨緩，中華體總特別規劃「2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華」活動，除舉辦「國武術」活動之外，也同時舉辦「兒童足球賽事」及「樂齡銀髮族趣味運動賽事」等活動，另當日各單項委員會，至現場擺設運動體驗攤位，供民眾體驗，享受運動帶來的樂趣。

中華體總會長葉政彥表示，「中華體總長期致力推廣全民運動，並鼓勵民眾應維持良好規律的運動習慣，無論何時、何地、何年齡，每個人都應該享受運動的樂趣，並將運動融入日常生活中。此次活動旨在促進體育運動與傳統武術的結合，展現台灣豐富的體育文化和武藝傳承。今年以「活力」為主題，透過武術、體育競技等環節，向民眾展現武術的張力和運動的魅力。」

另今年為配合國際奧會「虛擬運動」的數位政策，特別於會場中，增設「虛擬科技運動」專區，虛擬科技運動只要透過網路連線，不受時間、空間、場域等限制，民眾可以隨時隨地，即可與遠端朋友共同運動享受運動帶來的樂趣。

本活動得到高雄市運動發展局及高雄市體育總會的全力指導與大力支持，衷心感謝各界給予的關心與協助，相信在各方的共同努力下，活動將會圓滿成功，為台灣體育注入新的活力，也能鼓勵更多人參與運動，享受運動的樂趣，進而透過運動改善生活質量，共同追求健康和快樂的生活。