今年在AI應用、升息即將步入尾聲等利多消息刺激下，股票型及債券型ETF買氣暢旺，CMoney資料顯示，目前國內ETF總計235檔，總資產規模已飆破3.1兆元，光是年初至今(7/21)，規模便狂增7,869億元，成長速度十分驚人！

分析上週規模增最多的前20大ETF，債券型ETF高達10檔，顯見不少人趁升息循環近尾聲，開始布局債市，享受高息及賺取價差機會的投資甜蜜點。人氣王則由00929摘下，即使台股上周回檔修正，00929買盤依然強勁，上週規模及受益人數逆勢上揚，分別增加近50億元、28,800人，打敗所有股票型、債券型、期貨型ETF，榮登全市場ETF週人氣王。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/7/24，ETF檔數總計235檔

事實上，今年國內ETF市場，以台股高股息ETF人氣最暢旺，CMoney資料顯示，台股ETF總計52檔，今年以來至7/21，規模增加2,942億元，幾乎是來自於台股高股息ETF，僅13檔規模狂增約2,096億元，顯見其受市場青睞程度。

其中，復華台灣科技優息(00929) 堪稱是大黑馬，挾著月月配息及首次配息率逾8%之優勢，特別吸睛，存股族及官股行庫大舉買進。自6/9上市以來，僅月餘時間，便躍居為高股息ETF五哥，目前規模即將叩關200億元，股東人數則已飆破10萬人。

由於00929於8月將進行第二次除息，不少人已開始進場布局，近5日成交量維持47,000張左右。投資人正引頸期盼，8月配息也能夠如同首次配息開出紅盤。根據復華投信官網資料顯示，至7/26日，00929收益平準金已達0.96元，已有存股達人估算第二次配息，每單位配息金額應該仍能維持0.11元，若以7/26淨值16.14元計算，年化配息率逾8%，媲美第一次配息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。