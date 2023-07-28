南投縣衛生局長陳南松說南投現在已經有名間等5個鄉鎮設置長者健康促進站，希望透過課程延緩長者失智與失能。（曾雪蒨攝 ）

承辦南投縣5個健康促進站，竹山秀傳醫院院長莊碧焜親自跟長者說明課程的設計，鼓勵長者多多參與。（曾雪蒨攝）

台灣邁入高齡化社會，延緩長者失智與失能成為重要課題。南投縣第5個長者社區健康促進站今天在名間鄉竹圍社區揭牌啟用，南投縣衛生局長陳南松親自到場，期透過健康課程深入社區，舉辦教育訓練與活動，延緩長者失智與失能，讓南投長者都能活得健康又快樂。

陳南松說，南投縣爭取到衛生福利部補助，委託竹山秀傳醫院辦理，除了今天揭牌啟用的名間鄉，之前已經在草屯、竹山、鹿谷、與信義鄉成立共5個鄉鎮社區長者促進站，每個點規畫24堂課，每周上兩堂各2小時課程，第1個小時透過團體運動訓練肌耐力運動功能，讓他們延緩失能，第2個小時透過健康課程教導自我照顧，有效延緩失智，希望透過課程讓南投縣長者活得健康又快樂。

負責南投縣五個健康促進站的竹山秀傳醫院莊碧焜院長今天也到場，他表示，老化是必然的現象，但如果身心功能衰退到達失能階段，就需要依賴家庭成員或主要照顧者的照顧。根據衛生福利部統計，109年國人健康餘命與平均餘命差距約8年，換句話說平均需仰賴照顧時間為8年，「長者健康促進站」的設立，就是要發揮社區力量，透過運動、營養、認知促進、防跌、正確用藥及慢性病管理等多元課程，漸進式強化長者的運動能量，以預防長者衰弱並延緩失能。

竹山秀傳醫院目前承作包括竹山和興社區、鹿谷秀峰社區、草屯土城社區、信義久美文健站、名間竹圍社區等5個社區的長者健康促進站，透過醫院人員運用專業識能及戶外活動設計，促進社區長輩生活功能，並對衰弱及輕度長輩提供早期介入服務、轉介醫療方案，達到長照2.0延緩失智、積極預防照顧的目標。