陳吉仲看西瓜受水傷，與立委傅崑萁在現場破瓜，發現果肉都已含雨水。（王志偉攝）

鳳林中心埔二期作栽培品種有小果西瓜、新蘭、甜美人等，颱風後西瓜都有裂果。（王志偉攝）

杜蘇芮颱風暴風圈引來豪大雨，花蓮西瓜、玉米、秧苗都傳災害，其中壽豐、鳳林及玉里二期西瓜，正是開花授粉期，因大雨打壞花蕊，恐出現破瓜、爛根，農委會主委陳吉仲今到場勘災，瓜農哭訴：「看到眼淚都快掉下來」，陳宣布列天然災害現金救災，用最快速度，只要鄉鎮公所受理，每公頃發給62000元與有機肥料補貼，讓農民盡快清理自己莊園。

根據農委會農糧署彙整各縣市農損情形，以花蓮縣損失2397萬元、占90％最多，其中西瓜受創最嚴重。

縣府初步估計農損，壽豐近5百公頃的硬質玉米因需在穗上成熟才能採收，連日大雨可能造成發芽或發霉；二期西瓜壽豐、鳳林及玉里大約200公頃，目前正值開花授粉，大雨將影響結果率，西瓜泡水後，再過幾天放晴日曬，恐出現破瓜、爛根。

陳吉仲由農糧署東區分署長徐煇妃、花蓮區農改場場長杜麗華陪同到鳳林中心埔西瓜園勘災，立委傅崐萁強調，鳳林西瓜是上等國宴瓜，現泡水，還有火龍果、硬質玉米等可能發霉、長菌，需快烘焙，花蓮能量可能不足，請農委會給烘焙補助，縣議員張美慧也請命，希望各農政單位給農民最大照顧，持續關注，反映心聲。

鳳林中心埔西瓜有總統瓜美名，二期作栽培面積約150公頃，品種有小果西瓜、新蘭、甜美人等，再過2個星期可採收，不少農民趕來向陳吉仲哭訴，種10甲西瓜的鍾敏芳說，損失達到4、5成，希望能有補貼，再看後續多少採收一些回本，瓜農楊定嘉含淚說著，「這4天的雨量看了都快流眼淚」，想說二期瓜能多少有些收成，現在都泡水了。

陳吉仲安慰瓜農，當場宣布，立刻公告列入天然災害補助，農民到各鄉鎮公所登記受理後，不用再到現場勘查確認有沒有達20％的損失，就直接用最快的速度辦理，每公頃補助62000元，再加上農糧署有機質的肥料1公頃20000元，農委會全力協助農民盡快清理家園。

另外，陳吉仲說，全縣不只是西瓜，還有玉米、龍鬚菜只要有符合現金災害救助的標準，提報後，農委會會用最快速度核定來公告，再請農民到各鄉鎮公所來申報。有關硬質玉米的烘乾作業，也會盡快協助。

陳吉仲提及，天災補助往往無法補足農民損失，因此農委會推農業保險對農民有很大的保障，可以減輕天災的損失，希望能夠更普及。像是西瓜農民要「看天吃飯」，1公頃可以收到4、 50 萬元，辦政策型的保險，例如香蕉1公頃保費1萬元，另外1半保費由農委會吸收，農民就可以保障60萬元，未來西瓜也希望用這樣政策型的方式，今年就把保單設計出來。