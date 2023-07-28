19歲的創作型唱跳新人甄濟如推出新歌。（RCA提供）

19歲的創作型唱跳新人甄濟如（JASMINE YEN），是國際動作巨星甄子丹的愛女，今天釋出出道單曲〈idk〉（中文歌名：〈對等關係〉），將會在新加坡的Majulah Music Night上進行出道舞台，除了〈idk〉，她也會演唱多首尚未曝光的單曲，剛出道就展露大將之風。

甄濟如自幼便開始展現才華，七歲時就已經嘗試作曲。至今，她已經完成了約七十多首原創歌曲，其中有一半是在過去三年完成的。她希望透過音樂激勵自己與同儕朋友，成為勇敢自信的女孩；她也在宣傳照中大秀火辣好身材，十分吸睛。

談及簽約RCA唱片出道的心情，甄濟如表示：「很幸運能夠將音樂上的家落在RCA唱片。這一切的感覺很奇妙，在我追尋音樂、歌唱夢想的道路上，很開心能夠加入這個大家庭。」索尼音樂娛樂大中華區首席執行官陳國威對於甄濟如十分欣賞，表示：「2013年，九歲的甄濟如的表演實力就已經給我留下了深刻的印象。當時她在一個巨大的舞臺上，演唱阿黛爾的〈墜入深淵〉（Rolling in the deep），毫不怯場。從那一刻起，我知道她註定要成為明星。我們很激動的歡迎她加入索尼音樂大家庭。她的才華和熱情，註定將帶她到達難以企及的高度，我很榮幸可以見證這一切。」