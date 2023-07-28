在水田裡守護稻米的稻草人，它有防止鳥類擾亂農作的作用。（新北市高灘處提供）

到了6月底的綠色稻浪中，大部分的稻穗逐漸成熟，愈飽滿的稻穗愈是低垂。（新北市高灘處提供）

板橋新海三期人工濕地飽滿的稻穗隨處可見，整片的金黃稻浪與附近的都市高樓形成強烈對比，夏日微風徐徐吹來，金黃色的稻穗伴隨微風拂過稻田的沙沙聲，有如大自然奏出的天籟。高灘處指出，新海三期人工濕地為大漢溪沿岸人工濕地中，唯一同時淨化污水，並營造台灣水田景致的人工濕地，歡迎民眾來尋找城市中的黃金稻浪。

高灘處表示，為讓民眾體驗都市與自然共融之美，新海三期人工濕地每年營造鄉間稻田景觀，幼小的秧苗從春分插秧，經過4個月的生長期，到了6月底的綠色稻浪中，大部分的稻穗逐漸成熟，愈飽滿的稻穗愈是低垂，配合7月的放乾與日曬，水稻將會從原本的綠色換上金黃色的外衣等待收割。

高灘處長張修銘表示，水稻是台灣農村的代表性作物，稻子在生長期間，還吸引了二級保育類「彩鷸」在此育雛，吸引無數攝影愛好者前來取景，是難得的環境教育場域。

張修銘補充，夏季傍晚來新海人工濕地水田步道旁漫步，隨著微風吹拂，稻子搖曳成波浪狀，可以望見在都市難尋的金色海浪景像。

高灘處指出，若想了解大漢溪人工濕地的故事，可洽詢位於華江橋下的大漢溪生態廊道導覽中心，還可提供預約導覽服務，讓民眾賞景遊憩之餘，增進環境保育意識。