大千團隊深入苗栗縣大湖鄉、後龍鄉、泰安鄉進行BC肝篩檢，成果受肯定。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院院長徐千剛獲頒醫院首長BC肝篩檢推動績優獎。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣有4個鄉鎮被列在C肝5級以上區域，苗栗大千醫院積極配合苗栗縣政府衛生局及肝基會等，從衛教宣導、篩檢、治療到後續追蹤，提供一條龍的專業醫療服務，治癒成果優良，獲得衛福部國民健康署頒發全國「院所B、C肝篩檢成效績優獎」。此外，由BC肝相關專家依全國各家醫院的推動政策及創新度做評選，大千獲頒「醫院團隊B、C肝篩檢推動績優獎」、院長徐千剛獲頒「醫院首長B、C肝篩檢推動績優獎」，兩項皆為苗栗縣唯一獲獎，展現團隊的努力與付出都深獲肯定。

大千醫院社區醫學部督導邱詩琦表示，苗栗縣C型肝炎5級以上的鄉鎮包括，苑裡鎮7級、後龍鎮5級、大湖鄉5級、泰安鄉5級。為了能達到2025年消除C肝的目標，大千整合體系內醫院及診所，配合衛福部國健署政策，提供45-79歲的一般民眾，以及40歲以上的原住民，接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務，同時結合縣府衛生局、肝病防治學術基金會及扶輪社，深入後龍、大湖與泰安等鄉鎮進行普篩並提供贈品補助，每場篩檢率最高可達近7成。

針對篩檢出B、C型肝炎陽性的個案，由個管師進行訪查及衛教，並協助安排就醫與醫師討論治療方案及用藥追蹤，目前C肝新藥的治癒率已高達98％。對於失聯的陽性個案，結合各鄉鎮衛生所和村里鄰長協助，進行訪視並了解個案狀況，以不放棄的精神確保每位陽性個案都能獲得最適切的醫療照護。

大千醫院院長徐千剛秉持「補足苗栗醫療缺口」的理念，38年來陸續成立各項醫療中心，並成為苗栗縣唯一的重度級急救責任醫院及癌症品質認證醫院，全力照顧苗栗鄉親的健康。因此，當發現B、C型肝炎在苗栗縣的盛行率如此高時，便積極整合跨團隊的醫療資源，擬定相關計畫並執行，每個月追蹤執行成果，如團隊遇到問題或困難，徐千剛院長都親力親為給予支援，協助團隊突破難關，同時給予最大的支援及後盾。

大千醫院的獲獎除了團隊的努力獲得肯定之外，也表示苗栗縣B、C肝的問題已逐漸獲得改善，期望在持續推動消除B、C肝的計畫下，讓肝炎病人重新獲得彩色人生。