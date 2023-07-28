112學年度大學分科測驗成績今日出爐，升學輔導專家樂學網分析，生成式AI–ChatGPT帶動AI產業趨勢，不少頂尖考生轉向資工領域，帶動物理科大幅提升至少5級分，若二類組學生想拚頂大電機、資工相關AI科系，競爭更劇烈，要比去年上拉4到5級分。

樂學網分析，今年報考人數暴增1萬3166人，來到4萬2252人，以繳卡率85％預估，將有近3萬6000人繳交志願，今年招生人數與去年相比增至4萬2479人，不再像去年有1萬4053個缺額，去年低分高就不再重現，許多校系分數可能會上升。

樂學網預估，三類組鎖定醫科的同學，因今年有254個名額回流，五科分數在249.9分以上者可挑戰、台大醫科的分數則是281.9，今年醫科有四種考科組合，其中慈濟、中山牙則跟大部分醫科一樣回到採計五科。

至於一類組較複雜，樂學網表示，像台大財金A組、國企A組採計數甲、台大經濟A組還採計「學測自然科」，考生選填需更加留意優勢組合；預估中字輩原始分數為五科220分、商科中字輩分數四科175分，想填台大財經A組要三科151分、台大財經B組則要五科226分，與去年差距小。

樂學網也說，二類組頂大分數預估五科203分、中字輩分數五科183分，想填台大電機若分數達五科221分就有機會，熱門系台大資工，則預估分數達五科213分者可勇於嘗試。

樂學網觀察，生成式AI–ChatGPT所帶動的AI產業趨勢，讓不少頂尖考生轉向資工領域，選擇回流分科測驗，帶動今年分科測驗的物理頂標、前標、均標都大幅提升至少5級分，若二類組學生想要拚頂大電機、資工相關AI科系，競爭更劇烈，要比去年上拉4到5級分。

升學專家謝京叡建議，學生可善用落點系統，從中挑選出60個志願，包含1到2顆星的夢幻校系、3顆星的正常落點校系與4.5顆星的保守校系，剩下的40個志願名額，可選2、3、4顆星的校系，把100個志願填滿為佳。