中颱杜蘇芮昨深夜起發威，高雄市今清晨5時多緊急宣布停班課，臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」分享，高雄夢時代今天下午2點才營業，結果開門前竟然已經出現超狂車陣，一大堆車子等待入場，引起網友熱烈討論。

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」分享，高雄夢時代下午2點才開門，沒想到門都還沒有開，外面就已經排隊等待進入的車龍。從畫面中可見，高雄的天氣還是很糟糕，天空灰濛濛的，雨也沒有停，但是排隊進場的車子卻長到看不見盡頭。

夢時代還沒開門，外面已經塞滿要進館的車。（圖／高雄點Kaohsiungtien提供）

貼文引起網友熱烈討論，「台灣人：這天氣這風雨是怎麼上班啦！also me：不能上班但可以去逛街」、「就是有這些人，所以百貨公司無論如何都要開門，然後員工就得冒著危險想辦法上班」、「風雨太大上班好危險，但是去逛百貨公司就沒問題」、「可憐的櫃哥櫃姐，被資本主義荼毒」、「待在家一天有怎麼難嗎？颱風假是給你們保護自己的」。

杜蘇芮颱風陸上警報上午11時30分解除後，除了夢時代宣布下午2點開始營業外，高雄市各家百貨公司也陸續公告出今日的營業時間，漢神巨蛋為下午2點到晚上10點半；義享時尚廣場為下午2點到晚上10點；夢時代為下午2點到晚上10點半；大遠百下午2點後也正常營業。