一名78歲男子由於性情大變，經醫師確認罹患失智症。醫師分析其飲食、生活狀況均無失智的危險因子，抽血檢測才發現其血液中的重金屬濃度超標，原來是因男子住家對面是一家宮廟，男子開窗就可聞到燃燒金紙的空氣，從而罹患失智症。醫師提醒，民眾要注意環境的空品，小心勿吸入重金屬等危害人體的空氣。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，上述男子當時被家人帶來就醫，家人表示，男子脾氣突然變得暴躁、疑神疑鬼，甚至懷疑其80歲的妻子出軌。之後，精神科、神經內科都診斷確認男子罹患失智症。

江守山表示，奇特的是，男子並無一般的失智因子，例如男子不抽菸、也無三高（高血脂、高血糖、高血壓）、不吃加工食品等有害大腦健康的飲食與生活習慣。抽血檢測男子的血液發現男子的鉛、鎘濃度爆高。

細問後才知，男子家住一間宮廟的對面，窗戶離宮廟的金爐極近，男子又不開冷氣、空氣清淨機，只開窗戶以求通風，因此吸入大量紙錢燃燒後的灰煙。紙錢的製作常摻雜重金屬，燃燒後會釋出鉛、鎘等會導致失智的重金屬，導致男子最後罹患失智症。

江守山表示，世界衛生組織（WHO）早已經PM2.5列為失智症的危險因子，此外，含糖飲料、睡眠不足、聽音樂聲量過大、常負面思考、久坐、血中的Omega-3濃度過低、牙齒掉太多者，較容易失智。民眾要避免上述危險因子，以避免失智症上身。

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