《TVBS》昨(27)日公布最新總統大選民調，民進黨參選人賴清德33%，民眾黨柯參選人文哲32%，國民黨參選人侯友宜25%，值得注意的是，國民黨認同者有七成支持侯友宜，仍有兩成以上支持柯文哲。資深媒體人王尚智認為，要誠實面對這個現象，且未來究竟剩下的三成會回流，還是七成會跑掉，國民黨不能太樂觀。

據《TVBS》公布的民調顯示，在政黨傾向方面，民進黨認同者維持80%支持賴清德；國民黨認同者有七成支持侯友宜，略減3%，支持柯文哲則略增至22%；民眾黨認同者支持柯文哲比例達86%。 此外，柯文哲在20-29 歲支持度達62%；侯友宜在20-39歲年輕選民中則低於兩成。

對此，王尚智今在政論節目《大新聞大爆卦》中分析該民調，並認為國民黨認同者僅七成支持侯友宜，可見金溥聰擔任侯友宜競辦執行長後所做的事，包括讓羅智強、徐巧芯等人打綠戰力大舉消失，使許多支持者不滿。至於是否是因為這些原因讓其餘的三成國民黨支持者還沒回流，王尚智呼籲國民黨要誠實面對及調整，若包括金在內的人還在做奇怪的事，會讓那三成支持者回來還是現在的七成支持者會跑掉？「國民黨不能太樂觀」。

針對柯在年輕選民中支持度遙遙領先，且侯友宜低於兩成，王尚智認為，在國民黨全代會前，內部砍來砍去，明顯使年輕人跑掉。王尚智直言，年輕人的心若跑走很難回來，並認為金溥聰至今沒有任何吸收年輕人選票的招。