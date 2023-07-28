好吃到會彈舌！老饕囤貨必買10大王者泡麵 網讚爆：一次煮兩包也不心疼

不論是在家裡追劇還是在辦公室加班感到飢腸轆轆時，不分男女老少隨手來一碗泡麵是再幸福不過的事，不僅可以即時填飽肚子，琳琅滿目的口味選擇也讓消費者能夠根據自己的喜好購買食用。倘若遇到過年過節、中元普渡，或是颱風天前採購家中糧食時，泡麵也是許多家庭囤貨儲糧的絕佳首選。

想知道現今泡麵囤貨界的王者有哪些品牌嗎？今天《DailyView網路溫度計》就帶你透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看網路上廣受網友討論「老饕囤貨必買10大王者泡麵」有哪些吧！

No.1 營多Indomie

說到囤貨必備王者泡麵，許多老饕都會想到極具特色的營多麵！營多麵品牌創立至今已有51年的歷史，熱銷100多個國家，採用精心挑選的優質麵粉、新鮮香料調味，擁有獨特風味及口感的營多麵，也成為台灣人喜愛的眾多泡麵品牌之一。

除了銅板價格經濟實惠，營多麵還推出多款人氣口味泡麵，如最經典的「營多印尼炒麵」Ｑ彈的麵條與多層次美味令人著迷，完美地調配天然香料、甜醬油、辣椒醬和雞肉風味調料，最後撒上提味紅蔥酥，讓人無法抗拒！還有今年推出的新口味「營多辣味牛肉風味炒麵」，主打慢燉細熬牛肉佐咖哩，椰奶隱味美味升級，搭配Q彈的麵條，讓你體驗前所未有的豐富口感！

大家記得前陣子網溫特派員有開箱營多辣味牛肉風味炒麵，並試吃了最適合台灣人口味的黃金比例（調味粉和辣椒粉2種都加入四分之三包，另外兩個醬料包全加），只要調整辣粉和調味粉的比例，呈現的風味就會完全不一樣！你們評評理，能不買嗎？

網友怎麼說？

營多炒麵也成為中元普渡拜拜、家裡囤糧的絕佳首選，「營多炒麵之前看我哥宵夜常吃，想說到底是多好吃～沒想到吃一口之後驚為天人」、「我最愛營多印尼炒麵，最方便就是無腦的跟冰箱的東西拌在一起，快速又好吃」、「不比不知道他們的麵條真的很Q，加上都是獨立的調味包口味可以客製化，加一顆蛋上去就是完美」、「每次太累太懶營多炒麵真的是首選，只要三分鐘跟任何配料拌一拌一個鍋子就搞定」、「我家都是一箱一箱買」、「一次煮兩包也不會覺得很心疼」。

也有網友分享營多辣味牛肉炒麵享用心得，「愛吃辣的一定要試試這新口味，辣得夠味、香味很濃郁，就像一些會加椰奶提味的東南亞料理～」、「真的很好吃，濃郁的香料味很有層次，加上尾巴竄上來的辣真的很過癮」、「在特價的時候抓了兩包紫色的，已經變成我的囤貨首選，不太會吃辣的爸爸都把辣粉準備在旁邊慢慢調味，大家真的要試試看」。

No.2 統一麵

回憶起家中巷口附近的麵攤，許多老饕都會聯想到統一麵！統一麵以台南傳統麵食為理念，陸續研發出肉燥、蔥燒牛肉、肉骨茶、鮮蝦等風味，每碗附加獨特油包，讓饕客在沖泡時就能聞到陣陣香氣，成為許多家庭掃貨的泡麵品項之一。

許多網友也熱烈分享，「個人喜歡統一肉燥麵再加個散蛋」、「喜歡統一肉燥麵、肉骨茶麵」、「統一麵家裡怎麼能不多囤個幾碗，想吃就不用出門」、「統一肉燥麵、肉燥米粉、鮮蝦麵、蔥燒牛肉麵都是從小吃到大的好味道，已是居家必備存糧」。

No.3 味丹味味A

假如你是資深泡麵專家，那鐵定也吃過由味丹推出的「味味A」系列泡麵！目前除了排骨雞湯／乾麵、蔥辣牛肉湯麵、肉骨茶湯麵、冬菜鴨肉湯粉絲等品項，近期與美食行腳節目《食尚玩家》聯名推出紅燒牛肉湯麵、香辣海鮮湯麵，標榜長時間熬煮醬香、鮮甜海鮮湯頭，雙雙成為消費者嚐鮮補貨好選擇。

網友給予新口味不少好評，「不想出門的時候隨時可以來一碗牛肉麵」、「泡麵有豆腐也太酷」，也有人表示「我覺得排骨雞很好吃耶，之前三級剛開始剛好吃完要去補貨，跑了兩三間完全沒有剩」。

No.4 農心辛拉麵

想體驗韓綜、韓劇吃拉麵的氛圍，不用大老遠飛到韓國，推薦你來品嚐農心人氣美食「辛拉麵」！辛拉麵被譽為韓國拉麵第一名品牌，有別於台灣泡麵，辛拉麵以辛辣口感和Q彈麵條聞名，還有原味、辣白菜、黑辛拉麵等多種口味。

辛拉麵成為消費者到全聯、好市多等賣場補貨的泡麵首選，「辛拉麵已經是我的常備糧食」、「辛拉麵系列有特價就囤」、「辛拉麵可以配現有的食材，百搭」、「辛拉麵隨便加料煮真的好吃」、「身為吃辣狂人～辛拉麵一定是我的泡麵首選」。

No.5 維力炸醬麵

台灣老字號品牌維力旗下「維力炸醬麵系列」同樣受到大眾喜愛，根據消費者飲食習慣不同，除了有一般口味，還設計素食炸醬麵、辣炸醬麵、麻醬麵、炸醬湯麵，同時滿足每位饕客飲食需求，也是網路上討論度高、人人瘋搶的泡麵品牌。

許多維力炸醬麵愛好者也留言分享，「維力炸醬麵是我心中的國民泡麵」、「家裡必囤維力炸醬麵」、「中元節有買袋裝的維力辣炸醬麵，我覺得不錯吃」、「維力辣炸醬麵吃下去整個通體舒暢有讚到，來去巷口小七囤貨」。

No.6 統一來一客

如果半夜飢腸轆轆，但是你已經吃過晚飯不想要吃太多，「來一客」也是當宵夜點心的絕佳選擇！共有鮮蝦魚板、韓式泡菜、京燉肉骨、肉燥菠菜、牛肉蔬菜、川辣牛肉6種選擇，小巧實料搭配馥郁湯頭，吃完剛好7分飽，也能滿足自己在家追劇時的口腹之慾。

來一客成為不少消費者必備家中存糧，「來一客泡菜真的封神，當宵夜不會太罪惡，當正餐能填飽肚子，有泡菜、湯的味道也夠，CP值超高的」、「海鮮口味此生摯愛」、「7-11群組已經在預購特價來一客泡麵了」。

No.7 OTTOGI不倒翁金螃蟹

在好市多賣場常常一箱箱陳列的「OTTOGI不倒翁金螃蟹泡麵」也是許多消費者手刀搶購的泡麵，該品牌主打口感Q彈的寬口麵條，像是「海鮮風味拉麵」就特製海鮮鮮甜湯頭，加上乾燥蟹肉與墨魚，神還原韓國香辣口感，自推出以來也受到饕客買單。

網友對於不倒翁金螃蟹泡麵也指出，「覺得好吃，在家樂福買了一袋四包吃完之後去好市多搬一箱」、「很喜歡這款至少吃三箱了」、「我也超級愛這款的，回購超多次了」、「這款我也蠻喜歡，而且麵條很特別」。

No.8 味丹味味一品

想要在家裡大快朵頤大份量泡麵，那不妨可以試試看味丹旗下泡麵品牌「味味一品」！味味一品推出以麻辣湯頭搭配鹹香臭豆腐為基底的麻辣臭豆腐麵，Q嫩多汁牛肉放入細火精燉湯頭的原汁珍味牛肉麵，進口牛骨與辣椒湯底的極品紅燒牛肉麵，紅蔥頭熬煮古早味湯頭的原汁珍味爌肉麵，還有濃郁香醇湯底的皇朝牛筋麵，都是消費者購物車裡的必備清單。

味味一品系列也獲得眾人推薦，「味味一品的珍味最讚」、「味味一品麻辣臭豆腐麵打折會入手」、「午休立刻買來吃～湯真的蠻臭的，在辦公室吃會被同事抱怨」。

No.9 統一阿Q桶麵

以大碗實惠出名的統一「阿Q桶麵」，推出微甜鮮香的生猛海鮮、滑順濃郁的雞汁排骨、嗆辣滿足的紅椒牛肉、鮮香蒜頭的蒜香珍肉及辣味滿溢的韓式泡菜口味，吃完一碗除了直接獲得滿滿飽足感，也是颱風天、中元節拜拜人氣商品。

網友對於阿Q桶麵也分享，「雞汁排骨才是經典！自從我在高山上吃過一碗之後，就成為他的信徒了」、「雞汁排骨超好吃」、「阿Q泡菜超讚，宵夜首選」、「阿Q蒜香吃不膩，在家裡是常駐泡麵」、「阿Q桶麵在疫情期間囤好囤滿」。

No.10 統一滿漢大餐

讓許多觀光客掃貨的泡麵，還有在超商、賣場架上熱銷的「滿漢大餐」！滿漢大餐以宮廷料理中滿漢全席的風格，主打製麵工藝，帶勁麵體配上軟嫩肉塊、濃郁湯頭，讓每個人都能享受多層次風味，蔥燒牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵、珍味牛肉麵、蔥燒豬牛肉麵4種口味也能任君挑選。

滿漢大餐也是許多人家中必備的經典泡麵，「滿漢麵體比較好」、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵最強」、「小時候很喜歡滿漢大餐，是我心中泡麵界的名牌」、「我弟泡麵都說一定要吃滿漢大餐」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月05日至2023年07月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『囤貨泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統