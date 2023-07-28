交通支出飆高！OPEC減產、中國對原油需求上升，國際原油續飆，依據機制，中油下周一要連四漲汽油價格，每公升估調0.4元，銷售最多的95無鉛汽油零售價上看31.7元，將創下1年2個月來最高價。但柴油可望反降0.1元，超級柴油每公升回看28元。

由於OPEC＋限制全球供應收緊，沙烏地阿拉伯、俄羅斯8月繼續實施額外減產，加以美國石油消費旺季到來，中國需求上升，市場看未來2個月石油「供不如需」，刺激北海布蘭特原油每桶從7字頭衝到84美元。

國際原油飆高，導致各國加油站油品售價也持續上調。國內油價自7月10日起已連續上漲3周，依據浮動油價機制，下周一汽油將再漲0.4元，95無鉛牌價會來到31.7元，是自去年5月29日以後，一年兩個個月最高，後續挑戰32元不是沒機會，但柴油可小降0.1元。

如果95調高到31.7元，加滿50公升油箱，油錢會來到1585元，一次加油就破1500元，對荷包來說會是沉重負擔。