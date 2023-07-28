超壯觀洩洪畫面曝！萬大水庫排砂、武界壩也開啟閘門。

杜蘇芮颱風為南投縣仁愛山區帶來局部豪雨，霧社水庫（萬大水庫）這兩天進流量達每秒176公噸，水位1002.45公尺逼近滿水位，上午進行排砂洩洪，排洪量每秒150公噸。因為颱風豪雨，造成濁水溪含砂量高，武界壩的水濁度也超過標準，武界壩停止取水進日月潭，也開啟閘門排渾，減緩水庫淤積。

萬大發電廠指出，霧社水庫位於南投縣仁愛鄉，是濁水溪上游、霧社溪的一座水庫，又稱萬大水庫、碧湖，也是日月潭的上池水庫，儲水經武界壩沉澱後輸水進入日月潭，水庫泥沙淤積嚴重，2021年淤積率一度高達75％，28日進行多年未有的排砂洩洪，令人振奮。

霧社水庫是濁水溪上游、霧社溪的一座水庫，因杜蘇芮颱風帶來局部豪雨，28日進行多年未有的排砂洩洪。（萬大發電廠提供／楊靜茹南投傳真）

萬大發電廠表示，霧社水庫28日上午7時水位1002.45公尺，儲水率83.16 ％，距滿水位只差3公尺，但進流量高達每秒約180公噸，因此進行排砂洩洪，排洪量每秒150公噸，讓霧水水庫水位保持穩定。

大觀電廠也開啟開啟武界壩閘門排渾，減緩水庫淤積。大觀電廠說，日月潭水庫已維持高水位，而武界壩濁度超過標準，停止取水進日月潭，並開啟閘門排渾，目前濁水溪流量及含砂量仍高，待明天或後天濁水溪含砂量降低時，再視情況恢復取水進日月潭。