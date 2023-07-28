天后「CoCo」李玟本月5日過世，享年48歲，李玟的告別式將在7月31日舉行，隔天進行火化，引來大批粉絲訂機票計畫到香港送偶像最後一程，李玟的二姊李思林（Nancy）受訪表示，86歲母親最近終於夢到愛女，本月26日她過生日，母親痛苦地表示沒心情慶生，「說以後也不過了」。

李玟父親為印尼華僑，母親是香港人，父親在李玟出生前過世，導致李玟這輩子都沒見過爸爸，9歲時李玟跟兩個姊姊、媽媽移民美國，全家人相依為命，感情非常好，二姊李思林曾擔任李玟的經紀人，幫妹妹打理工作，李玟過世後，李思林也一肩扛起處理妹妹後世的責任。據《自由時報》報導，李思林表示，最近每天只能睡3、4，但她不以為苦，因為妹妹是善良的人，認為替愛的人犧牲很值得。

李思林說，現在她的心願就是能將李玟後事辦得圓滿，至於遺照選定，李思林說不是她一個人的主意，是和工作團隊一起挑的，希望大家能記住妹妹天使般的笑容。而李思林過去也說，李玟從小最聽媽媽的話，曾因為自己是多餘的相當自卑，從小到大都很孝順，作風洋派的她思想其實十分傳統，過去很少帶男友給母親看，第一個安排見面的男友就是Bruce，見到媽媽點頭讚Bruce人好，李玟才放心跟對方交往。

李玟過世後，不少粉絲曾在網上分享見到李玟入夢，但二姊李思林表示至今沒夢到，而86歲母親打擊太大，幾乎不吃不睡，日前終於夢到女兒，醒來更心痛不已，喊著以後餘生不再過生日，據知她也是第一個看到李玟當時從浴室衝出來的人，即使被醫生宣判回天乏術，李玟母親還是不願意輕易放下寶貝女兒，如今白髮人送黑髮人的悲痛可想而知。

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