刑事局除暴特勤隊也到現場展示裝備。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局除暴特勤隊也到現場展示裝備。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為了讓青少年在暑期期間從事正向活動，正確認識藥物濫用的危害及遠離毒品誘惑，刑事局舉辦「2023 CIB反毒電競大賽－青春急先鋒，攜手反毒害」，並特別將賽事頒獎典禮結合「2023 漫畫博覽會」盛大舉行，期透過青少年熱愛的電競文化，呼籲培養積極的生活態度，共同守護無毒青春的健康。

刑事局結合時下最流行的手機遊戲《傳說對決》及號召標語「青春急先鋒，攜手反毒害」，協同知名電競戰隊ONE Team Esports共同合作推廣此次公開賽，短短不到2週的報名時間，就吸引全台超過80隊青少年朋友報名參賽，最後入選的64隊反毒小隊經過數回合大戰，最終由來自新竹縣東泰高中的電競校隊選手「東泰太太陽」及「干那鬼」、「麵條球棒敲你頭」3支超強隊伍取得優勝，分別榮獲冠、亞、季軍佳績。

頒獎典禮由電競實況主、主持過多場電競賽事、Facebook及IG都擁有12萬粉絲大軍的瑞比擔任主持人，現場更安排由GCS職業聯賽的超強隊伍One Team擔任重量級嘉賓，與本次賽事冠軍隊伍「東泰太太陽」混合分組，舉行對戰表演賽，現場氣氛沸騰到最高點。

典禮過後還有One Team的粉絲見面會，以及「除暴特勤隊」展示攻堅緝毒裝備，與仿真毒品氣味體驗裝置跟毒品模型等多元宣導器材，讓民眾從視覺、聽覺雙管齊下認識毒品，傳遞反毒意識。

刑事局表示，藉由「2023 CIB反毒電競大賽」，將反毒概念植入於遊戲中，同隊隊員必須互相應援、合作求勝的概念，轉化為在生活中當周遭的朋友遇到困難的時候，也應該伸出援手、給予關懷，幫助朋友做出正確決定，遠離毒品誘惑，鼓勵青少年透過活動中無所不在的反毒意識，將有關新興毒品的知識、反毒拒毒的信念深植於內心，並且喚起社會大眾對毒品議題的重視，一同識毒、反毒、拒毒，不讓毒品危害人生。

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