金曲歌王陳奕迅本月份在台北小巨蛋舉辦7場「陳奕迅 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會」，23日完美落幕，他的妻子徐濠縈愛相隨來台，除了大啖美食，還問網友「台灣珍奶推薦」，其中一沐日被超多人點名，徐濠縈離台前真的買來品嘗了。

徐濠縈來台後，頻頻在IG貼文、限時分享大吃台灣著名美食的動態，舉凡鹹酥雞、豬血糕、甜不辣、花生捲冰淇淋、涼麵、麻辣火鍋、蔥抓餅、蛋餅、土司夾蛋等都沒錯過，可看出徐濠縈對台灣美食的熱愛。

徐濠縈來台灣朝聖手搖飲。（圖／IG@徐濠縈）

除了小吃，台灣的手搖飲名聲也很響亮，徐濠縈24日在IG貼出喝50嵐的照片，問網友：「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦？」此文一出，釣出大批熱情的網友，紛紛留言交出口袋名單：「台中的吃茶三千『國王珍珠奶茶』好喝」、「一沐日荔枝烏龍無糖+黑糖粉粿」、「春水堂、樺達奶茶」、「天仁茗茶」、「SOMA &約翰紅茶公司」、「可不可 白玉歐蕾」、「迷客夏、五桐號、珍煮丹」。

其中2012年從台中起家的一沐日，被大票網友推崇，徐濠縈27日真的上傳喝著一沐日的自拍照，以及在商標前提著兩杯飲料的合照，巧合的是，她的指甲跟飲料杯的配色超搭，像是事先設計好的，令網友會心一笑。此外，徐濠縈還PO品嘗各式台灣小吃的照片，寫下：「See you soon TPE.」在離台前畫下完美的句點，許多網友紛紛表示，歡迎她再度來台觀光。