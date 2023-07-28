桃園市勞動局今收到台灣科慕公司函報大量解雇計畫書，原因為歇業及業務性質變更，預計9月30日起分批解雇勞工共259人，為維護勞工權益，勞動局今派員前往訪查，協助員工協商、失業給付申請及轉介求職等。

科慕公司今以全體員工電子信件方式，通知觀音廠將於8月1日起全面停止運作，員工將被資遣。台灣科慕公司企業工會今下午舉行臨時會員代表大會，員工直言，公司讓200多人頓時失去工作，未事先告知與協商，為爭取會員權益，除資遣費外，更要求公司提供關廠補償費。

勞動局表示，科慕公司通報大量解雇計畫書，提及因全球原物料上漲，變動成本創新高，這次關廠歇業是全面策略一部分，為因應此現況，預計8月1日關廠並分批解雇員工。依大量解雇勞工保護法第4條及第5條規定，雇主大量解雇勞工應於符合大量解雇勞工保護法第2條規定情形之日起60日前，將解雇計畫書陳報主管機關及相關單位或人員並公告揭示，且應即本於勞資自治精神進行協商。

勞動局指出，已行文要求科慕公司應本於照顧勞工立場，依大量解雇勞工保護法與勞動法令規定給付工資及資遣費等費用，並主動參與勞資協商會議，勞動局也會積極關注公司執行情形，主動協助員工辦理失業給付及後續轉介就業，維護勞工權益。

勞動局提到，科慕公司無預警宣布關廠，工會與員工事先全然未知悉，對員工權益影響甚深，勞動局會協助工會爭取權益，呼籲科慕公司維持勞資和諧關係，照顧勞苦功高勞工及其家庭，審慎評估公司繼續營運的可行性或其他替代方案。

此外，為保障被資遣勞工權益，並協助事業單位遵循勞動相關法令，勞動局網站已放置大量解雇勞工保護法、勞資爭議處理法、就業服務資源及被資遣勞工相關權益等線上講座課程，若欲瞭解詳細內容，可至勞動局網站觀看。