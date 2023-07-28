台中市「五億高中生同婚墜樓」案，台中地檢署偵查後認為夏姓同婚配偶殺人罪嫌疑不足，予以不起訴處分，引發各界關注。由於賴姓死者母親已聲請再議，檢察總長邢泰釗日前接獲大批民眾陳情，7日指示最高檢察署請台中高分檢指示「辦案高手」林彥良承辦再議案。台中高分檢審查再議案後，今天結果出爐，並將公布結果。

據透露，台中高分檢審查結果，認為中檢偵查未完備，將發回中檢續查，台中高分檢將對外說明。

最高檢表示，台中市五億高中生墜樓案，為社會矚目案件，經台中地檢署偵結後，國人亟為重視，檢察總長邢泰釗接獲大批民眾陳情，指示最高檢察署請台中高檢分署指派富偵查經驗之專責檢察官，依《刑事訴訟法》第256至258條規定，詳予審酌偵查是否完備。最高檢並請台中高分檢署將再議案調查結果，陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。

今年5月4日，台中5億賴姓高中生與夏姓代書助理登記同婚後離奇墜樓身亡，賴母控告謀財害命，台中地檢署經1個多月偵辦，上月21日偵結全案，認定夏男與賴生「假結婚」，依涉犯偽造文書罪起訴；被控殺人罪部分因查無他殺事證，予以不起訴處分。

賴母及委任律師不服中檢不起訴處分，遞狀向台中高分檢聲請再議。台中高分檢審查後，今作出結果。