不少人都遇過這樣的困擾：緊要關頭想查某些資料時，Google搜尋引擎卻跳出訊息，要求你確認「我不是機器人」，或是從9宮格圖形中選擇「含有紅綠燈」的照片...有研究指出，使用者平均得花上25秒解決這些「謎題」，換算下來，全球人類每天浪費500年的時間。不過已經有科技公司提供解決方法，且獲得蘋果（Apple）等科技大廠支持，讓人們不需再浪費大把時間證明真身。

根據《每日郵報》、《華盛頓郵報》報導，網站使用圖形驗證碼（Captchas），來檢驗使用者是否為人類，防止惡意的網路機器人進行灌票、大量留言等癱瘓網站的活動。不過隨著機器人發展日益進步，驗證碼也一一被繞過或破解，變得毫無用處。

網站透過要求使用者點擊圖片、或辨識歪曲的文字，來辨識使用者是人類而非惡意機器人。

美國網路安全公司Cloudflare於是開發出一款擴充程式Privacy Pass，使用者只要在瀏覽器上安裝該程式，就能在下一次手動進行圖片驗證後，獲得一些「通行證」，下次遇到相同驗證時，就不需要額外花時間點選圖片。

線上售票平台「Ticketmaster」也開發出類似技術，透過一款機器對機器的評分系統，讓平台伺服器直接與使用者的電腦對話，或透過用戶端移動滑鼠的方式，評估是人類還是掃票機器人。

這些方法已受到蘋果、Google等科技大廠支持，像是蘋果就在作業系統iOS 16中，加入Private Access Tokens（PAT），亦即「自動驗證」功能，讓裝置告知造訪網站，表示你是真人，不是機器人。未來Android 也可望會導入類似的驗證方法。