不少人都遇過這樣的困擾：緊要關頭想查某些資料時，Google搜尋引擎卻跳出訊息，要求你確認「我不是機器人」，或是從9宮格圖形中選擇「含有紅綠燈」的照片...有研究指出，使用者平均得花上25秒解決這些「謎題」，換算下來，全球人類每天浪費500年的時間。不過已經有科技公司提供解決方法，且獲得蘋果（Apple）等科技大廠支持，讓人們不需再浪費大把時間證明真身。

根據《每日郵報》、《華盛頓郵報》報導，網站使用圖形驗證碼（Captchas），來檢驗使用者是否為人類，防止惡意的網路機器人進行灌票、大量留言等癱瘓網站的活動。不過隨著機器人發展日益進步，驗證碼也一一被繞過或破解，變得毫無用處。

網站透過要求使用者點擊圖片、或辨識歪曲的文字，來辨識使用者是人類而非惡意機器人。

美國網路安全公司Cloudflare於是開發出一款擴充程式Privacy Pass，使用者只要在瀏覽器上安裝該程式，就能在下一次手動進行圖片驗證後，獲得一些「通行證」，下次遇到相同驗證時，就不需要額外花時間點選圖片。

線上售票平台「Ticketmaster」也開發出類似技術，透過一款機器對機器的評分系統，讓平台伺服器直接與使用者的電腦對話，或透過用戶端移動滑鼠的方式，評估是人類還是掃票機器人。

這些方法已受到蘋果、Google等科技大廠支持，像是蘋果就在作業系統iOS 16中，加入Private Access Tokens（PAT），亦即「自動驗證」功能，讓裝置告知造訪網站，表示你是真人，不是機器人。未來Android 也可望會導入類似的驗證方法。

文章來源：Is this the end for annoying Captchas? Technology backed by Google and Apple could render the security test designed to weed out online bots obsolete
文章來源：Tired of proving you’re not a robot? Say goodbye to Captcha boxes.

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