台灣民眾黨將在8月6日舉辦黨慶，傳黨主席柯文哲原要在會中拍賣北市議員王世堅送的腳踏車，近日決定不賣了。王世堅28日表示，很高興柯不賣他送的禮物，當時送他32件禮物是愛之深責之切，柯是他世上最熟悉的陌生人，希望他睹物思言，想到背後提點的話。

王世堅表示，很高興柯市長不賣我送他的禮物，柯是我世上最熟悉的陌生人，基於議員職責，須嚴格監督市長，才每個會期送他禮物，禮物都各有含義在，希望他睹物思言，想到背後提點的話。

王世堅舉例，例如送湯匙畚箕是要他不要亂說話、送抓癢器希望推動市政要抓到癢處、魔鏡則希望柯攬鏡自照看自己的靈魂、送香爐希望他走下神壇到人間，都在提醒他把握擔任市長的每一天，現在也希望他繼續留著。

王世堅也說，送禮物不是要求他要回送，之所以送他32件禮物，是因為他當時是台北市長，我是台北市議員，需要盡監督職責，直到他離開首都市長位置，他財政似出現窘況，竟要拍賣這些物品。

王世堅表示，東西送給他，怎麼處理是他的權利，但若欠缺經費到這樣，想賣就賣更多，這邊還有他退回的可拿去，但希望他理解當初送禮物背後的情境，這些讓他在從政路上、年老回憶都是個禮物，送禮物也是愛之深責之切。

被問到是否覺得柯文哲回應仇女議題動作慢，王世堅則說，8年來柯文哲成熟許多，不認為他是仇女，當時送龍袍給他確實有些沙文主義，但後來看他各項政策跟用人方式上，不像他現在被批評的樣子，當時他任用8位正副發言人就是想培養人才，不認為他會漠視女性。