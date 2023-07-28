安南區什二佃南天宮建廟140年，每逢神明壽誕舉辦慶典已是地方居民共同記憶，參加信徒動輒數千人，因新冠肺炎疫情停辦2年，今年8月4日復辦池王壽誕慶典，倍受信徒期待，重溫盛事延續信仰傳統。

供奉池王爺的南天宮是安南區什二佃地方大廟，主委吳順德表示，南天宮自1875年草庵建廟至今140餘年，建立廟額「南天宮」104年，經過改建，現廟貌逾60週年，是台江木樑結構廟宇典範。主祀池府千歲，同祀文衡聖帝與天上聖母等尊神。

廟方每逢農曆6月18日池王爺壽誕舉辦廟慶大典，當天上午舉行團拜祝壽，下午2時30分免費過七星平安橋、淨油、免費提供平安紅圓、素食魯麵等消災祈福儀式。

因為正值暑假期間，廟方歡迎家長帶小孩來拜拜，吃福食兼祈求學業順利。

南天宮廟慶當天，上午9時至11時各友宮交陪境、各社團團拜祝壽大典，下午6時起舉行夜遶晚境，祈求合境平安，接著安排康樂隊歌舞及大型金光布袋戲表演，以及酬神歌仔戲演出。

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