日本東京都板橋區今天上午有一間公共澡堂發生火災，造成2人輕傷，1人下落不明。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，東京消防廳上午10時30分左右接獲民眾通報，得知位於板橋區仲宿町的公共澡堂「梅之湯」傳出火災，出動約40輛消防車前往救火。

失火範圍包含1樓跟2樓，火勢延燒面積合計達350平方公尺。

日本消防人員從多個角度，利用水柱灌救煙霧瀰漫的澡堂。滅火途中，建築的屋頂大面積塌陷。

日本板橋警察署說明，這間澡堂同時也是民宅，經營澡堂的1家3口居住於此，當中58歲男子和他83歲的母親已經獲救送醫，2人只受到輕傷，沒有生命危險。男子87歲的父親則依舊失聯，正進一步確認下落。

起火的澡堂位於都營三田線「板橋區役所前」車站以北約450公尺的住宅區。板橋區澡堂公會網站資訊顯示，「梅之湯」有番台式入口，是傳統風格的澡堂。澡堂營業時間為下午3時30分，失火當時尚未營業。