瞄準中秋送禮商機，台北美福大飯店今年推出2款月餅禮盒，除了人氣商品的「美福蛋黃酥禮盒」，還有一盒囊括桃山月餅、廣式月餅及來自英國百年品牌伯爵茶的「美福典藏月餅禮盒」，另外還開賣烤肉禮盒，並紛紛祭出早鳥優惠價搶客。

每到中秋節總有一群癡迷於金黃酥香的蛋黃酥迷，「美福蛋黃酥禮盒」包含經典口味「豆沙蛋黃酥」及酸香回甘的「老梅豆沙蛋黃酥」。經典款的色澤金黃的外皮下，有著一層層的酥鬆口感，香甜綿密的豆沙內餡，包裹著脂香豐美的鹹鴨蛋黃；另款添加梅子醬的老梅豆沙風味，讓豆沙的甜更加溫潤。除了2款蛋黃酥，禮盒內還搭配帶有堅果脂香及清甜桂圓氣息的「桂圓核桃麻糬酥」，外盒以寶盒式概念設計，每盒原價1080元，早鳥優惠價910元。

美福蛋黃酥禮盒的桂圓核桃麻糬酥。（台北美福大飯店提供）

「美福典藏月餅禮盒」結合2款皮薄餡豐的廣式月餅，以及4款口感綿密香濃的桃山月餅。廣式月餅口味分別有結合黑棗、紅棗與鹹蛋黃的經典味「棗泥蛋黃」，以及添加了香氣馥郁的黑松露與牛肝菌菇的「松露牛肝菌菇」月餅。4款外皮添加細緻豆沙的桃山月餅，則有廣受大小朋友喜愛的「流心奶黃」口味、添加些許薑汁的「薑汁奶黃」口味，「可可百香」及「芋香椰蓉」則是2款創意風味的桃山月餅。

台北美福大飯店推出包含廣式、桃山及伯爵茶的「美福典藏月餅禮盒」。（台北美福大飯店提供）

美福典藏月餅禮盒的流心奶黃風味。（台北美福大飯店提供）

「美福典藏月餅禮盒」內還特別搭配英國百年製茶品牌TAYLORS「泰勒」皇家伯爵茶，添加天然佛手柑香料的伯爵茶，帶有清香柑橘香氣，讓人喝茶解膩。而包裝外盒融合美福風格元素與現代幾何藝術設計，高雅大器，每盒原價2260元，早鳥優惠價1920元。

極炙香腸奶茶組。（台北美福大飯店提供）

此外，中秋節許多人最愛烤肉活動，台北美福推出「極炙香腸奶茶組」，包含人氣商品「噶瑪蘭豬肉香腸」，汁香味美，肉質彈牙，煎、烤都適合；還特別搭配香港行政主廚王志孚的家鄉味「將軍澳凍奶茶」。每組搭配保冷袋禮盒原價980元，早鳥優惠價830元。