鈦白粉公司美商科慕擬在8月1日關閉觀音廠及台北總公司，並要資遣259人，勞動部證實此事並說，桃園市勞動局已在今天入場輔導，也呼籲公司應提供更優渥的條件予勞工。

據悉，科慕今天送出大量解僱計畫書，提及因訂單減少、成本提高等原因，會在今年8月1日關廠歇業，並擬從9月30 起分批解僱。

勞動部勞動關係司專員謝偉盛說，截至今年5月為止公司投保勞保人數仍有264人，公司提及要結束台灣營運，因而資遣259人，且也在資遣60天通報符合法規要求，勞動部與桃市府呼籲公司提供勞工更好的勞動條件。